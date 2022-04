Piacenza Baseball, i risultati del settore giovanile: vince l’U14, all’asciutto U15 e U12

Gioisce l’U14 del Piacenza Baseball capace di battere nettamente l’Oltretorrente Parma al Montesissa (20-4). Biancorossi sempre al comando e capaci nei primi quattro attacchi di segnare il massimo consentito vale a dire 5 punti. Questa la formazione: Chalas, Agosti, D’Auria, Pancini, Riviera Mar., Achilli A., Travaini, Davoli, Ramirez e Bertonazzi E. Per quest’ultimo si è trattato dell’esordio nella categoria.

OLTRETORRENTE 0-1-0-0-2-1 4

PIACENZA BASEBALL 5-5-5-5-0-0 20

Notizie meno buone per le altre categorie. U15 sconfitta 12-4 a Codogno e U12 battuta in casa 15-4 con la prima in assoluto di Noah Caminati.

PIACENZA BASEBALL 0-1-1-0-2 4

CODOGNO 4-0-5-3-0 12

Formazione: Riviera Mar., Pancini, Ramirez, Lovattini, Gerardi, Mandas, Travaini, Riviera Mat., Achilli A.

Per l’U12 in campo Caminati, Milani, Agosti, Bertonazzi E., Ozzola, Achilli A. (Visigalli), Mendoza, Chavarria Ferrari (Bertonazzi A.).