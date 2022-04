Rottofreno, eventi fino al 1 maggio proposti da Abracadabra Progetto Famiglie. Il 30 aprile: Festa per la Pace

Rottofreno, eventi dal 28 aprile al 1 maggio proposti da Abracadabra Progetto Famiglie.

– Giovedì 28 aprile ore 21.00 a San Nicolò presso il Centro Culturale incontro per famiglie, educatori ed insegnanti dedicato a rischi e opportunità in adolescenza e in famiglia con lo psicoterapeuta Mauro Madama e alcuni ospiti di Comunità terapeutica La Ricerca. Organizzato dall’associazione Abracadabra –Progetto Famiglie.

– SABATO 30 a p rile ore 16.00 a San Nicolò presso la pista polivalente di Piazza Togliatti “FESTA per la PACE” con giochi per bambini e spettacolo di magia. Organizzato dall’associazione Abracadabra –Progetto Famiglie con la collaborazione della Pro Loco Amis ad San Niculò e di Croce Rossa Italiana.