Piacenza Baseball – Jesus Chacon torna a vestire la casacca biancorossa

Jesus Chacon rientra alla base. Dopo una più che positiva stagione 2019 tra le fila del Piacenza baseball, l’italo- venezuelano si era guadagnato la conferma per la stagione successiva ma l’inizio della pandemia lo costrinse a rimanere in SudAmerica.

Nella scorsa stagione il rientro in Italia per assaporare la Serie A con la casacca dei Grizzlies di Torino. Trasferitosi definitivamente nel piacentino, il rientro al team che lo aveva portato al debutto in Italia è parso scontato.

La carriera

Prossimo ai ventitre anni, Jesus vanta trascorsi nelle leghe professionistiche dominicane, nelle stagioni 2016 e 2017, nell’orbita dei team satellite dei Boston Red Sox, con i quali si mise in luce per le abilità difensive in campo interno (ricoprendo i ruoli di interbase, seconda e terza base) e per la sua velocità della corsa sulle basi. Giunto in Serie B alla soglia dei vent’anni si mette in mostra anche in attacco, concludendo la stagione 2019 tra i migliori in tutte le statistiche offensive e difensive tra i biancorossi.

L’anno scorso a Torino

Lo scorso anno a Torino marca ventiquattro presenze in Serie A battendo anche un fuoricampo contro Milano, che ritroverà quest’anno da avversario. Un importante innesto che Marenghi (all. Piacenza Baseball, ndr) potrà schierare nel line up di una stagione 2022 che si preannuncia altamente competitiva.