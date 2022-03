Piacenza Baseball – Riprende il programma giovanile con le prime amichevoli sui diamanti

Dopo la brusca interruzione dei tornei indoor invernali, finalmente l’allentamento della pandemia consente la ripresa dell’attività agonistica del baseball giovanile. Anche le squadre del Piacenza Baseball scalpitano per tornare sui diamanti. In attesa di conoscere gironi e calendari dei campionati che partiranno ad aprile, si comincia già domenica con un paio di uscite, all’aperto, in territorio lombardo.

L’under14 del Piacenza Baseball viaggia a Rho (MI) dove in mattinata affronta un doppio incontro. Alle 11 contro Vercelli ed alle 12,30 contro gli Old Rags Lodi. Sempre domenica, ma nel pomeriggio, doppio impegno anche per l’under12 a Lodi. Alle 13 contro gli Old Rags padroni di casa ed a seguire alle 14,20 contro Codogno (Lo).

Più avanti scenderà in campo anche l’under15 biancorossa visto che nel 2022 il settore giovanile del Piacenza si è arricchito di una terza compagine a riprova del buon momento attraversato dal movimento del batti e corri.