Piacenza calcio, i risultati del settore giovanile biancorosso

Il fine settimana del settore giovanile biancorosso si è aperto con la vittoria della Primavera 4 di mister Trettern che si è imposta 3-2 sul Fiorenzuola, vincendo così la terza gara consecutiva e confermando la prima posizione a punteggio pieno nel girone. Turno di riposo per l’Under 17 di Giacobone e l’Under 15 di Bertolini. L’Under 17 femminile conquista la prima vittoria in campionato superando in casa per 6-0 il Ravenna Women.

Le ragazze di mister Imprezzabile sono state trascinate da Beatrice Riva, autrice di un poker, mentre le altre due reti sono state realizzate da Bottini e Chiesa. Vittoria anche per la squadra femminile Under 15 di mister Luzi che espugna il campo del Real Sala Bolognese e si conferma a punteggio pieno dopo due giornate: 1-5 il risultato finale con le reti biancorosse realizzate da Atria, autrice di una doppietta, Lomi, Teodori e Ferrari.

L’Under 14 di mister Chierici va in svantaggio per tre volte contro l’Imolese, ma rimonta in tutti e tre i casi grazie alle reti di Herzuah, Spelta e Hohota chiudendo il match con un pareggio per 3-3. Arriva invece una sconfitta per l’Under 13 biancorossa contro i pari età del Parma che si impongono 0-4 (risultato FIGC).

PRIMAVERA 4

PIACENZA CALCIO vs FIORENZUOLA 3-2

PIACENZA: Galletti, Cloralio, Borsatti, Ghisoni, Ruiz; Ziliotti (79’ Riva), Villoni, Boffini; Russo, Grossi (79’ Compaore), Hrom (85’ Fedeli). All. Tretter

FIORENZUOLA: Maini; Parenti, Marmiroli, Maselli, Bernardi; Caffara (58’ Cecere), Colleoni (76’ Arcopinto); Anelli, Giallombardo (74’ Kashari), Kashari (58’ Spagnolo); Guglielmetti (74’ Gnocchi). All. Turrini

MARCATORI: 49’ Hrom; 52’ Ruiz; 60’ Guglielmetti; 72’ Grossi; 90’ Anelli

UNDER 17 FEMMINILE

PIACENZA CALCIO vs RAVENNA 6-0

PIACENZA: Zaini, Bozzetti (75’ Garbazza S.), Tanzi, Bottini, Bozzoni, Bono, Bossi (55’ Rancati), Vallavanti (55’ Garbazza E.), Riva (85’ Napolitano), Indelicato (65’ Bartoletti), Chiesa (75’ Younis). All. Imprezzabile

UNDER 15 FEMMINILE

REAL SALA BOLOGNESE vs PIACENZA CALCIO 1-5

PIACENZA: Cornelli, Sejda, Perazzoli, Lomi, Fornari, Atria, Piselli, Ferrari, Gandelli, Inzani, Fioretti, Teodori, Mattaliano, Vezzulli, De Risky. All. Luzi

UNDER 14

IMOLESE vs PIACENZA CALCIO 3-3

PIACENZA: Ticchi, Spelta (Muzio), Cavalli (Simeone), Terzi, Vitale (Demartini), Asciano (Papamarenghi), Herzuah, Carrettoni, Di Tanto (Hohota), Desiderato (Martorelli), Pizzi. All. Chierici

UNDER 13

PIACENZA CALCIO vs PARMA 0-4 (risultato FIGC)

PIACENZA: Battini, Polenghi, Dellagiovanna, Granata, Ghisoni, Freschi, Ragno, Guglielmo, Chierici, Di Giacomo, Sanogo, Carrisi, Piacentini, Quattrini, Chiodaroli. All. Montagna