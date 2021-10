Calcio dilettanti, i risultati del weekend: l’Alsenese vince il derby, super Bobbiese

Ecco i risultati del weekend di calcio dilettantistico piacentino. Ottima prova per l’Alsenese che vince per 3-1 il derby contro il Vigolo Marchese. Sempre in Promozione da segnalare anche il 5 su 5 della Bobbiese che può vantare la bellezza di 13 gol fatti e solo 2 subiti.

Segui tutto il Calcio dilettanti piacentino sulle frequenze di Radio Sound!

Eccellenza

Pareggio rocambolesco per l’Agazzanese fermata in casa 3-3 dalla San Michelese al termine di una gara segnata da ben 5 calci di rigore. Per gli amaranto, in rete Mastrototaro e Rantier, che ha siglato una doppietta. Beffa nel finale, invece, per il Nibbiano&Valtidone che perde 1-0 nella tana del Rolo.

Promozione

L’Alsenese si aggiudica il derby contro il Vigolo Marchese per 3-1 e si conferma diretta inseguitrice della Bobbiese, che cala il poker contro la Viarolese (4-0) e rimane in vetta a punteggio pieno. La Castellana Fontana viene fermata sull’1-1 negli ultimi minuti dal Tonnotto San Secondo. Cade il Gotico Garibaldina per 2-0 contro Il Cervo. Infine, perde anche la Pontenurese di misura 1-0 contro il Carignano.

Prima, Seconda e Terza Categoria

In Prima, la Spes Borgotrebbia vince con un pirotecnico 5-3 contro il Vigolzone; la Borgonovese sorpassa 1-0 la Pontolliese Gazzola in trasferta; il Carpaneto Chero vince 1-0 nella tana del Fidenza. In Seconda, girone A, Niviano e San Lazzaro pareggiano 2-2; bene lo Junior Drago che si impone 1-0 contro l’Audax Libertas e la capolista Bobbio Perino che vince 1-0 contro il Rivergaro e fa 3 su 3. Nel girone B, invece, il derby tra Arquatese e Pro Villanova va agli ospiti (1-2); la Salicetese cade in casa del Mezzani per 2-1; il Caorso supera 2-0 il Montebello. Infine, in Terza Categoria a girone unico, una super Folgore vince 6-0 sul campo della Primogenita; la capolista Pianellese rimane in testa con la vittoria per 3-1 contro la Travese; mentre, i Lyons Quarto ne fanno quattro al Gropparello (4-1).

Clicca qui per leggere il pre partita