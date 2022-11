Piacenza calcio, Pighi apre alla cessione del club: “C’è un investitore americano, stiamo trattando”

“Stiamo trattando con un importante investitore americano che potrebbe affiancare una cordata di imprenditori piacentini. Non è la sola opzione, perché siamo in contatto con un possibile sostenitore di nazionalità svizzera”.

Roberto Pighi, nel corso della puntata di Zona Calcio (la trasmissione di Telelibertà), ha aperto a scenari inediti per il futuro dei biancorossi. Il presidente ha raccontato dei contatti avvenuti nei giorni scorsi con i possibili nuovi investitori:

“Ci siamo incontrati in municipio anche grazie alla disponibilità del sindaco Katia Tarasconi: si tratta di un gruppo che opera nel settore immobiliare e dell’alberghiero che, in caso di ingresso, punterebbe forte sul settore giovanile. E nelle intenzioni c’è il progetto di condurre nella nostra città un centinaio di studenti americani legati alla formazione della Florida all’interno della quale questo soggetto è già attivo. Se non andassero in porto queste operazioni, difficilmente riusciremmo, a gennaio, a intervenire nella finestra di mercato in maniera sostanziale”.