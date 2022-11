Volley, Serie B – La Canottieri Ongina non sovrasta l’Alto Canavese (3-1)

Scontro diretto amaro per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile cede 3-1 a Cuorgnè contro l’Alto Canavese in un duello per i piani alti del girone A. Tre set combattuti, poi una resa anticipata nel quarto: questo il film giallonero di un attacco dove ancora una volta la formazione allenata da Gabriele Bruni non è stata aiutata dalla fortuna. Indisponibile per infortunio lo schiacciatore Riccardo Miglietta, nel corso del primo set il centrale Marcello Marcoionni ha subìto un pesante colpo alla spalla sinistra dopo uno scontro di gioco in difesa con Thomas Ramberti, stringendo poi i denti nel corso dell’incontro.

Alla Canottieri Ongina non è bastata una prestazione notevole del capitano Beppe De Biasi, spostato per necessità dal centro in banda per sostituire Miglietta. Ricezione al 61% di positività senza errori, due palloni su tre messi a terra di media in attacco e 16 punti totali le cifre della sua partita. A livello complessivo, ai piacentini non sono bastati neanche i 13 muri, con l’Alto Canavese che ha fatto meglio al servizio (6 ace) e in attacco (55% di positività contro il 46 ospite e meno errori).

ALTO CANAVESE-CANOTTIERI ONGINA 3-1

(25-23, 21-25, 25-21, 25-13)

ALTO CANAVESE: Pasteris 13, Milano 5, Romagnano 14, Campobasso 6, Avalle 14, Teja 15, Armando (L), Grosjacques. N.e.: Scavetta, Randone (L), Marchese, Vercellino, Benedettelli, Mattiotti. All.: Matteotti

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti 2, Chadtchyn 14, Marcoionni 8, Miranda 15, De Biasi B. 16, Ousse 5, Rosati (L), Boschi, De Biasi M.. N.e.: Sala (L), Zorzella, Miglietta, Frascio. All.: Bruni

ARBITRI: Aleo e Fumagalli

Classifica

Negrini Cte Acqui 17, Alto Canavese, Mercatò Alba 15, Parella Torino 13, Canottieri Ongina, Pvl Cerealterra Ciriè, Npsg La Spezia 12, Sant’Anna Tomcar 11, Novi, Zephyr Mulattieri 10, Colombo Volley Genova 7, Cus Genova 6, Fenera Chieri 76 6, Fas Albisola 1.