In sella alla bicicletta viene travolta da un tir, muore una donna: il tragico incidente a Carpaneto

Tragico incidente a Carpaneto, una donna muore travolta da un camion. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di oggi. Una donna stava pedalando in sella a una bicicletta nei pressi dell’incrocio tra via 25 Aprile e via Rossi, ovvero il tratto di Provinciale che attraversa l’abitato. Per motivi da chiarire, un tir che stava svoltando proprio a quell’incrocio ha travolto la ciclista. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’ausilio dell’eliambulanza ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia dell’Unione Valnure – Valchero che ha effettuato i rilievi del caso.