Lussardi dopo Piacenza – Caldiero Terme: “Finalmente abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale con una grande prestazione” AUDIO

18 Ottobre 2026 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
lussardi, piacenza calcio

L’intervista ESCLUSIVA al vice allenatore biancorosso dopo Piacenza – Caldiero terme 3-1: “Finalmente abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale con una grande prestazione”

La partita

Piacenza – Caldiero Terme 3-1! Biancorossi quarti a -2 dal Chievo con una gara in meno

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