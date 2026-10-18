Volley, Serie B – Canottieri Ongina inizia con una maratona vincente: Busseto piegata al tie break

Inizia con una maratona vincente il campionato della Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni che l’ha spuntata 3-2 a Busseto nel derby contro il Verdiano ricco di ex. Avanti 2-0, Monticelli è stata trascinata al tie break, dove poi si è imposta 15-10. In un match che ha visto l’esordio nelle fila giallonere del centrale Barzan Rahmati, nelle fila ospiti spiccano i 29 punti dell’opposto Henry Miranda, spalleggiato dallo schiacciatore Alex Reyes, autore di 18 punti. Nel complesso, bello il duello a muro tra le due squadre (13 per la Canottieri, 10 per Busseto) che si sono spartite il bottino in palio.

“Sono due punti sicuramente conquistati – commenta coach Gabriele Bruni – sopra 2-0, abbiamo avuto un calo nel terzo set dove una palla che non abbiamo gestito bene ci è costata il parziale, poi nella quarta frazione abbiamo subìto la rimonta di Busseto, perdendo il filo del gioco. Non era facile a quel punto arrivare sereni al tie break, dove invece abbiamo lottato punto a punto prima di dare l’accelerata finale. Come ci aspettavamo, era una trasferta insidiosa contro una squadra rinnovata e con tanto entusiasmo. Abbiamo vinto e quando si vince non ci si deve lamentare. Sappiamo dove lavorare perché in alcuni momenti della partita ci siamo smarriti, al netto della qualità dell’avversario, commettendo 2-3 imprecisioni continue in determinate situazioni che ci hanno un po’ penalizzato”.

Sabato alle 18 debutto stagionale casalingo a Monticelli d’Ongina contro i piemontesi targati Ilario Ormezzano.

VERDIANO BUSSETO VOLLEY-CANOTTIERI ONGINA 2-3

(15-25, 22-25, 27-25, 25-19, 10-15)

VERDIANO BUSSETO VOLLEY: Piazzi 9, Venturini 2, Kolev 3, Pontoglio 3, Bucciarelli 16, Bartoli 22, Gilioli (L), Mezzadri, Testagrossa, Ramelli, De Biasi, Ferrari 11. N.e.: Tramelli, Veneziani (L). All.: Piazzi

CANOTTIERI ONGINA: Cormio 10, Cucchi 8, Miranda 29, Reyes 18, Imokhai 8, Mandoloni 6, Rosati (L), Ruggeri, Rahmati 1, Colangelo. N.e.: Mari, Belfanti, Sala (L). All.: Bruni