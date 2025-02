Piacenza conferma e rinnova la partnership con Federscherma. Attesa per i Campionati nazionali a squadre in marzo

E’ stato siglato nella cornice della Borsa Internazionale del Turismo, lunedì 10 febbraio, il rinnovo del Protocollo che fa di Piacenza una “City Partner” della Federazione Italiana Scherma. A firmare l’intesa, nell’ambito del panel dedicato a Federscherma alla Fiera di Milano-Rho, il presidente FIS Luigi Mazzone e l’assessore allo Sport Mario Dadati, accompagnato nell’occasione dal presidente del Circolo Pettorelli Alessandro Bossalini.

L’accordo dà continuità a quello stipulato il 21 marzo 2022. Una collaborazione sulla base della quale la città sarà sede, per il quarto anno consecutivo, di un grande evento nazionale di Federscherma. I Campionati italiani a squadre, in calendario dal 27 al 30 marzo prossimi a Piacenza Expo. A proposito di questo appuntamento, il presidente FIS Luigi Mazzone ha sottolineato “la bellezza delle gare a squadre, uno dei momenti più affascinanti per tutti gli schermidori sia dal punto di vista agonistico che per lo spirito di condivisione che si vive”.

L’assessore Dadati

“Come sempre al prestigio e all’alto livello agonistico di una manifestazione sempre molto partecipata si unisce l’aspetto della promozione culturale, turistica e di una valorizzazione a 360° del territorio”. Elementi ribaditi anche nella visita all’adiacente stand di VisitEmilia, alla presenza del presidente e collega di Giunta comunale Simone Fornasari.