Piacenza Expo, prima seduta per il nuovo cda e cariche distribuite: Cavalli presidente e Colla vice.

Non è la prima uscita, ma la prima seduta certamente sì, oggi pomeriggio negli uffici di Via Tirotti, del nuovo Consiglio di Amministrazione di Piacenza Expo. Il consiglio votato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci, svoltasi circa un mese fa in occasione dell’approvazione del bilancio 2022.

All’ordine del giorno del Consiglio composto da Erika Colla, Giuseppe Cavalli ed Elisabetta Montesissa, la distribuzione delle cariche per il prossimo triennio in cui l’organo amministrativo della società fieristica piacentina resterà in carica.

Alla presidenza è stato eletto Giuseppe Cavalli mentre la votazione per la vicepresidenza è stata appannaggio di Erika Colla.

“Due imprenditrici che daranno valore aggiunto”

“Ringrazio le colleghe Erika Colla ed Elisabetta Montesissa – ha detto Cavalli – per la fiducia che hanno voluto dimostrarmi per il lavoro svolto negli ultimi sei anni in seno alla società fieristica piacentina. Ma da oggi il futuro di Piacenza Expo verrà scritto collegialmente da tutto il Consiglio. Consiglio che può contare anche sull’esperienza di due imprenditrici che potranno sicuramente dare ulteriore valore aggiunto all’operato di questa importante società. Voglio estendere i ringraziamenti anche a tutta la struttura operativa di Piacenza Expo, dai dipendenti ai collaboratori così come al Collegio sindacale e al Revisore dei conti. L’obiettivo comune di tutti è lavorare per migliorare e potenziare continuamente Piacenza Expo, contribuendo alla crescita economica, imprenditoriale e sociale del territorio”.

Il primo consiglio d’amministrazione

Alla prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione si è parlato anche del piano industriale e delle strategie per i prossimi eventi fieristici. Erano presenti anche il Direttore, Sergio Copelli, il Collegio sindacale con il Presidente Alberto Squeri e i sindaci Cristina Betta e Paolo Rezoagli, e il Revisore dei conti Matteo Cifalinò.

E a proposito di nuovi eventi fieristici, domani mattina alle 9,30 si alzerà il sipario a Piacenza Expo sulla prima edizione piacentina di Fun Con. Una fiera dedicata al mondo dei fumetti, dei videogiochi e dei giochi di ruolo e da tavolo, ai cosplay, alla musica e all’intrattenimento. Fun Con rimarrà aperta domani e domenica dalle 9,30 alle 19,30.