Re Giorgio, un magazine unico celebra Armani e l’orgoglio piacentino.

“Da Piacenza sono partito per cercare la mia strada, che ho trovato a Milano, ma le mie radici sono rimaste sempre qui”. Le parole di Giorgio Armani, pronunciate dopo aver ricevuto la laurea honoris causa all’Università Cattolica di Piacenza, sottolineano la vicinanza e il senso di appartenenza alla sua Piacenza.

Una Piacenza che sogna, che pensa in positivo, che osa, che crea: una Piacenza orgogliosa di celebrare il proprio cittadino più illustre, Giorgio Armani. Per questa Piacenza, in edicola e in libreria sta arrivando una rivista davvero speciale, un numero unico da collezione che ripercorre i momenti più significativi della giornata in cui “RE GIORGIO” è stato insignito dall’Università Cattolica del Sacro Cuore della laurea honoris causa nella sua città natale.

Re Giorgio, il racconto di una giornata storica

Adesso…che cosa si fa da laureati? “Adesso trovo giusto chiamarmi dottor Giorgio”

L’abbraccio ideale tra Giorgio Armani e la sua Piacenza non ha solamente toccato il cuore dello stilista che più di ogni altro rappresenta il Made in Italy nel mondo, ma ha anche risvegliato un senso di orgoglio nella comunità piacentina e ispirato i tantissimi giovani presenti al Teatro Municipale.

Re Giorgio, Armani e l’orgoglio piacentino: “Le mie radici sono rimaste a Piacenza”

Per ricordare questa giornata davvero unica nella storia di Piacenza e onorare il genio creativo di Giorgio Armani ricordando il suo straordinario percorso nel mondo della moda, Il Mio Giornale.net, Radio Sound, Piacenza Diario, Piacenza24 e PiacenzaOnline hanno realizzato “Re Giorgio” una rivista che mira ad offrire un’esperienza esclusiva ed immersiva a chiunque desideri vivere o rivivere i momenti salienti della cerimonia. Un vero e proprio gioiello editoriale edito da Blacklemon e realizzato con dedizione estetica per essere un degno omaggio al talento senza confini di uno dei più grandi stilisti ed imprenditori del nostro tempo.

Da sabato 27 maggio “Re Giorgio – Armani a Piacenza” sarà in edicola e in libreria, con possibilità di prenotazione.