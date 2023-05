Inizia la nuova era di Piacenza Expo, Cavalli soddisfatto: “Soci come cooperativa San Martino e cda pronto a partire” – AUDIO

“Siamo in casa di un nuovo socio, un nuovo partner che ha dimostrato fin da subito di credere nella nostra visione di Piacenza Expo. Soci come cooperativa San Martino e cda pronto a partire”. Con queste parole l’amministratore delegato di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, si è rivolto alla Cooperativa San Martino, nuovo ingranaggio in quella che Cavalli definisce la propria portaerei economica.

Ovvero un ente fiera che da poco ha visto un riassetto organizzativo molto importante: dalla guida di Cavalli in forma di amministratore unico, all’elezione di un cda che vede Cavalli collaborare insieme a Erika Colla ed Elisabetta Montesissa. Cavalli resta comunque presidente e amministratore delegato dell’ente. La prima uscita pubblica del nuovo cda è coincisa con la presentazione del prossimo evento a Piacenza Expo, ovvero Via Emilia Classic.

“Sono onorata di ricoprire questo incarico – dice Erika Colla – io sono soprattutto fruitrice di fiere, in Italia e all’estero, ne ho fatte tante come operatore, come espositore. Anche da questo punto di vista spero di poter portare il mio contributo”.

“Sono felice che la prima uscita ufficiale sia nella sede di Cooperativa San Martino, alla presenza di Mario Spezia, col quale ho condiviso percorsi importanti. Io sono una piccola imprenditrice vitivinicola: cercherò di valorizzare questa mia esperienza per dare il mio contributo all’ente fieristico. Anche la mia attività di funzionario in Coldiretti sarà un supporto importante in questa mia nuova avventura”, commenta Elisabetta Montesissa.

“La cooperazione è partner naturale dello sviluppo del sistema della comunità locale. San Martino, che è la struttura più importante del sistema cooperativo, ha pensato bene di essere parte, oltre che fornitore, di questa realtà e quindi per noi è un onore essere al servizio di questa comunità”, commenta il presidente della San Martino, Mario Spezia.

“Sono soddisfatto e devo ringraziare i soci che hanno creduto nel sottoscritto. Mi affiancano due persone importanti, di ottima qualità, che fanno parte del nostro tessuto economico. Cercheremo insieme di sfruttare quelle che sono le qualità di tutti e tre”, commenta Giuseppe Cavalli.