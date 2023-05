Sparatoria a Londra, 28enne ricercato internazionale rintracciato e arrestato a Piacenza.

Nel pomeriggio di ieri la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha arrestato un cittadino egiziano 28enne. L’uomo era ricercato in campo internazionale dalle autorità britanniche per i gravi reati di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Delitti per i quali rischia una condanna fino all’ergastolo.

Il soggetto ricercato è accusato di avere commesso questi gravi reati a Londra nel novembre del 2021. Al culmine di una lite con altre persone, aveva impugnato una pistola e aveva sparato tre colpi contro un contendente. Solo per un caso fortuito i colpi di pistola non avevano raggiunto la vittima.

Il cittadino egiziano aveva lasciato il territorio britannico subito dopo la sparatoria. Ma a conclusione delle indagini sull’evento ed accertati i gravi elementi a suo carico attraverso studio dei tabulati telefonici ed analisi del DNA svolti dalle forze dell’ordine locali, le sue ricerche venivano diffuse a livello internazionale dalla polizia del Regno Unito a febbraio 2023.

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, verificato che il ricercato potesse trovarsi in Italia, ha allertato la Squadra Mobile di Piacenza, che nel giro di pochi giorni ha rintracciato il soggetto e lo ha arrestato in esecuzione del mandato di arresto internazionale.

Al termine degli atti di rito, il soggetto ricercato per la sparatoria e arrestato dalla polizia piacentina è stato condotto al carcere delle Novate.