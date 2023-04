Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli confermato all’unanimità: nel cda Erika Colla ed Elisabetta Montesissa – AUDIO

Piacenza Expo, torna il cda con la riconferma di Giuseppe Cavalli. Da amministratore unico, dunque, Cavalli ricoprirà la carica di amministratore delegato e presidente dell’ente fieristico.

I soci lo hanno riconfermato con voto unanime, per il terzo mandato consecutivo. Sempre all’unanimità, sono stati votati gli altri due componenti del Consiglio. Erika Colla, Vicepresidente di Confindustria Piacenza, ed Elisabetta Montesissa, Direttore di Terranostra, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Campagna Amica.

“Ringrazio di cuore tutti i Soci – ha detto Cavalli – per questo attestato di stima e di fiducia. Ma voglio anche ringraziare tutti i dipendenti e la struttura operativa di Piacenza Expo per il lavoro svolto in questi anni difficili. Lavoro che ha permesso di raggiungere importanti risultati”.

L’approvazione del bilancio 2022

L’Assemblea dei Soci di Piacenza Expo ha approvato all’unanimità, oggi pomeriggio, il bilancio 2022. La compagine sociale ha votato in maniera compatta il consuntivo relativo a una stagione fieristica condizionata ancora in parte dall’emergenza sanitaria come evidenziato, in fase di presentazione dei dati analitici, dall’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, che ha ricordato la cancellazione, a gennaio, del Campionato mondiale di ornitologia e le limitazioni che hanno condizionato le fiere di inizio anno.

Il valore complessivo della produzione è stato di € 1.820.150 con un progresso di oltre un milione e 250.000 € rispetto al 2020, anno preso in esame come parametro di riferimento in quanto, proprio come il 2022, senza Geofluid in calendario. Il costo della produzione è stato di € 2.149.777, con una perdita di esercizio di € 445.709 dovuta in parte anche al fermo impianto del sistema fotovoltaico che non ha quindi generato ricavi.

I numeri del 2022

L’illustrazione della parte di natura economico-finanziaria è stata completata con la presentazione, da parte di Cavalli, dell’attività fieristica svolta nel 2022.

“Nonostante le limitazioni che hanno segnato i primi mesi dell’anno – ha detto Cavalli in sede di Assemblea – nel corso del 2022 siamo riusciti a organizzare diciassette eventi fieristici. Incluse le novità di “Hydrogen Expo”, “Mi piace crea” e di “Via Emilia Classic”, con oltre 130.000 visitatori e 2.420 espositori. Speravamo di avvicinarci al pareggio di bilancio, ma alcuni mancati introiti, come quello derivante dall’impianto fotovoltaico, hanno inciso sulla perdita d’esercizio”.

Cavalli ha quindi illustrato all’Assemblea i lavori finora realizzati nell’ambito del Piano industriale. Opere ed interventi eseguiti non solo in un’ottica di ammodernamento della struttura ma anche di ulteriore efficientamento dal punto di vista energetico e ambientale. Lavori e investimenti per un importo complessivo di circa 560.000 euro.

I lavori dell’Assemblea sono quindi proseguiti con la presentazione dettagliata del budget 2023-2025 – che ha fatto luce anche sui nuovi eventi fieristici che saranno organizzati nel triennio da Piacenza Expo – anch’esso approvato all’unanimità dai Soci.

Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli confermato alla guida

L’Assemblea ha quindi proceduto alla nomina del nuovo organo amministrativo optando per un CdA a tre componenti, come previsto dallo Statuto, al posto dell’Amministratore Unico. Con voto unanime è stato riconfermato, per il terzo mandato consecutivo, Giuseppe Cavalli, e, sempre all’unanimità, sono stati votati gli altri due componenti del Consiglio: Erika Colla, Vicepresidente di Confindustria Piacenza, ed Elisabetta Montesissa, Direttore di Terranostra, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Campagna Amica. Due nuovi Consiglieri, hanno sottolineato i Soci, caratterizzati da una notevole esperienza professionale maturata nel mondo produttivo e associazionistico, che potranno sicuramente offrire un ulteriore contributo all’importante lavoro svolto da Piacenza Expo a favore del territorio. Il nuovo Presidente di Piacenza Expo sarà votato all’interno del nuovo CdA, con l’indicazione dell’Assemblea che si è espressa in favore di Giuseppe Cavalli.

Nominato dall’Assemblea anche il nuovo Collegio Sindacale per il prossimo triennio: Alberto Squeri è stato scelto come Presidente e sarà affiancato da Cristina Betta, componente del Collegio uscente, e da Paolo Rezoagli. Confermato il dott. Matteo Cifalinò nel ruolo di Revisore dei Conti.