Cade in un dirupo per oltre cento metri sul monte Penna, muore fungaiolo 25enne

Scivola lungo un crepaccio per oltre cento metri, muore un 25enne. I fatti sono accaduti questa mattina sul Monte Penna, in Val d’Aveto. Il ragazzo si era inoltrato tra i boschi insieme a un amico alla ricerca di funghi.
I due si sarebbero trovati ad attraversare una zona particolarmente impervia e rischiosa: il 25enne avrebbe perso l’equilibrio o sarebbe scivolato cadendo in un crepaccio e compiendo un salto di oltre cento metri.
L’amico ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e il 118 di Lavagna, dalla provincia di Genova, e il Soccorso Alpino.
I soccorsi hanno portato in salvo l’amico, anch’egli in difficoltà, ma non hanno potuto fare nulla per il 25enne, morto sul colpo. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Santa Maria del Taro.