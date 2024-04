Centro affollato per Piacenza in Fiore, un tripudio di colori e musica per dare il benvenuto alla primavera – FOTO e VIDEO

Centro affollato per Piacenza in Fiore, un tripudio di colori e musica per dare il benvenuto alla primavera. Sabato 13 aprile ha preso il via in centro Piacenza in Fiore. Un evento che ha trasformato il cuore della città in un caleidoscopio di colori e profumi.

Fin dalle 15, i florovivaisti hanno allestito i loro banchi in Piazza Duomo, offrendo una vasta gamma di fiori e piante per tutti gli appassionati di giardinaggio.

Le bande musicali provenienti da tutta la provincia hanno inaugurato la manifestazione. La Banda Amilcare Ponchielli (Piacenza), il Corpo bandistico Pontolliese (Ponte dell’Olio), la Banda Don Orione (Borgonovo). Non mancava poi la Banda Carlo Vignola (Agazzano), il Corpo bandistico Isacco del Val Carlo Pegorini (Pontenure), la Banda La Coppa (Carpaneto Piacentino). Infine il Corpo Bandistico Monticellese (Monticelli d’Ongina).

Grande successo anche per “Dischi e Tigelle”, il djset di Riccardo Covelli in collaborazione con Bstradi che ha allietato i presenti con una playlist di musica funky/house e soul e deliziose tigelle.

Si ricomincia domani

La giornata di domenica 14 aprile promette nuove emozioni con l’estensione dell’evento a tutte le vie del centro. Dalle 16 con l’attesissima parata poetico-sensoriale Flora, che, con i suoi trampolieri, ballerini e profumi inebrianti, culminerà in Piazza Cavalli.

I visitatori potranno passeggiare tra i banchi dei Mercanti di Qualità, assaggiare i prodotti del mercato agricolo di Campagna Amica e partecipare a tantissime altre iniziative. Piacenza in fiore vi aspetta domani domenica 14 aprile per un’altra giornata ricchissima di eventi!

Piacenza in Fiore è un evento ideato e organizzato da RARA Digital Boutique e dal Consorzio Mercanti di Qualità Piacenza. ll tutto in collaborazione con Comune di Piacenza.

Si ringraziano gli sponsor. Ovvero Iren, Coldiretti Piacenza, Vita in Centro a Piacenza (Confcommercio Piacenza, Confesercenti Piacenza, CNA Piacenza), Banca di Piacenza, Metronotte Vigilanza, G&G Pet Food.