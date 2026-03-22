Volley, Serie B2 – Niente bis per la Nordmeccanica: le under 18 VAP superate dalla Polisportiva I Care in B2

La Nordmeccanica non riesce a bissare il grande successo della scorsa settimana con il Modena Volley rientrando dalla trasferta di Cavriago senza punti. Partita che la VAP riprende nel secondo parziale e che prova a riaprire senza però riuscire ad impensierire appieno le reggiane che chiudono 3-1.
La partita si apre con equilibrio in campo, equilibrio infranto dal break delle padrone di casa che si portano sul 15-11: le avversarie continuano però a martellare proponendo diverse soluzioni in attacco (18-12), la VAP tenta di rientrare ma è ancora la Polisportiva I Care a martellare fino al 25-15.
Musica molto diversa nel secondo parziale con la Nordmeccanica che parte bene riuscendo a distendersi sul 6-12. La VAP non si scompone trovando una buona continuità in battuta fino all’8-16: il distacco si fa importante con la squadra di Cavriago che non rientra ed il conto set che torna in parità.
Il terzo parziale si apre in maniera opposta con la Polisportiva a spingere in battuta e la Academy che deve inseguire (8-2). Un inseguimento che si fa più serrato nelle fasi finali (22-18) ma con le padrone di casa che passano con il pallone del 25-20.
Si torna nei binari dell’equilibrio nel quarto set: le reggiane allungano (14-11) riuscendo a mantenere quei tre punti di distanza che si riveleranno decisivi per l’esito del parziale e della gara.
POLISPORTIVA I CARE-NORDMECCANICA VAP 3-1
(25-15; 17-25; 25-20; 25-20)
NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Di Paolo, Fenzio, Isitor, Uwadiae, Ferri, Momo, Russo, Carlà (L). NE: Glavina, Sandonà. All. Fanni
Il Piace Volley strappa il derby di serie C alle under 16 della DM Idrosanitaria
La DM Idrosanitaria VAP deve arrendersi al cospetto del Piace Volley nel derby tutto piacentino alla Salvadè: le under 16 della Academy non riescono a trovare il ritmo gara proposto in precedenti occasioni e pagano forse il calo di tensione dopo la grande prestazione in settimana con la netta vittoria per 3-0 su Anderlini Modena nella sfida di under 16 regionale che conferma VAP al top della regione in vista delle final four.
Partita ben condotta dalle padrone di casa che mantengono il terzo posto in graduatoria nel girone A di serie C: nel primo set le avversarie riescono a limitare gli errori e spingono con decisione verso il 25-17.
Secondo parziale che si fa piuttosto combattuto con un finale condotto punto a punto dalle due formazioni: soltanto alla seconda set ball è il Piace Volley a spuntarla. Le biancorosse rientrano in campo con grande carica agonistica: la VAP prova a rientrare nel finale ma deve arrendersi sul 25-21.
BFT BURZONI PIACEVOLLEY-DM IDROSANITARIA VAP 3-0
(25-17; 25-23; 25-21)
DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Sorsi, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto