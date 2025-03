Scherma – Iniziati i Campionati italiani a squadre a Piacenza Expo. Bossalini (Pettorelli): “Appuntamento che sta diventando storico per noi”

Sono scattati stamattina con l’Inno di Mameli che risuonava a Piacenza Expo i Campionati italiani a squadre (dall’A2 alla C delle tre armi) di scherma organizzati per il quarto anno consecutivo dal Circolo della “Pettorelli”, con Piacenza per quattro giorni (fino a domenica) capitale della scherma italiana.

La prima giornata era dedicata interamente al fioretto, con cinque titoli in palio dall’A2 alla B2; fanno eccezione la B1 e la C1 maschili, in programma domani alle 9 prima di passare il testimone alla spada con C1 femminile (ore 10), B1 femminile e A2 femminile (entrambe con inizio alle 13).

Assalti combattuti, pathos agonistico, emozioni, ma anche qualche curiosità in maschera e a bordopedana, come per esempio – giusto per fare un paio di nomi – la figlia d’arte Claudia Rotella (Club Scherma Jesi) – la mamma è la pluricampionessa olimpica Giovanna Trillini – e Mauro Numa, impegnato nelle vesti di tecnico ed ex fiorettista oro olimpico individuale e a squadre ai Giochi di Los Angeles 1984.

La rassegna tricolore piacentina presenta anche quest’anno numeri importanti: 350 squadre complessivamente al via, 1382 atleti iscritti e circa 3500 persone attese nell’arco dei quattro giorni dei Campionati italiani.

Le parole del presidente Alessandro Bossalini

“Questo è un appuntamento che sta diventando storico per noi, siamo giunti alla quarta edizione consecutiva a Piacenza. A giugno dal 5 al 10 avremo per la prima volta i Tricolori Assoluti, la rassegna attualmente in corso di svolgimento diventa così da piatto forte ad antipasto, ma intanto godiamoci queste gare di alto livello”.

A livello agonistico, il “Pettorelli” salirà in pedana sabato e domenica. Nella prima delle due giornate, impegnate le squadre di B1 maschile (ore 10) e B2 femminile di spada (ore 13), oltre ai portacolori nelle gare d’arma non vedenti (ore 9 torneo maschile, ore 14 femminile), mentre domenica alle 10 toccherà agli sciabolatori in B1 maschile.