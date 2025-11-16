Volley, Serie B2 – Al Palapanini la vittoria è di Modena: alla VAP non basta il buon avvio del secondo set

16 Novembre 2025
La Nordmeccanica VAP deve arrendersi al Modena Volley nella sesta uscita del campionato di Serie B2 in scena nella spettacolare cornice del PalaPanini: le padrone di casa, prime in classifica, rafforzano la presa sul girone E chiudendo la partita in tre parziali nonostante il promettente avvio del secondo set.

MODENA VOLLEY-NORDMECCANICA VAP 3-0

(25-16; 25-16; 25-12)

NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Di Paolo, Isitor, Fenzio, Uwadiae, Sandonà, Momo, Russo, Glavina, Carlà (L), Ferri (L). All. Fanni

Sensazionale VAP in Serie C: le under 16 della DM Idrosanitaria battono la capolista al tiebreak

Serata incredibile per le under 16 della DM Idrosanitaria VAP in Serie C in una partita senza la minima esclusione di colpi che termina con una rocambolesca vittoria per 3-2 al 16-14 del tiebreak sul campo della capolista Guastalla, imbattuta fino a sabato pomeriggio.

SATURNO GUASTALLA-DM IDROSANITARIA VAP 2-3

(17-25; 19-25; 25-23; 25-18; 14-16)

DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Sorsi, Muzzu, Sposimo, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto

