L’unità operativa Medicina delle Migrazioni cambia sede. Dai giorni scorsi, il servizio (prima collocato nella palazzina delle Malattie infettive dell’ospedale di Piacenza) si è spostato in locali riqualificati, con ingresso in via Taverna, al numero 47.



La scelta è funzionale al fatto che l’utenza non dovrà più entrare nel contesto ospedaliero ma potrà accedere direttamente all’ambulatorio, che però rimane inserito nell’area del presidio.

L’attività è dedicata alle persone straniere, non altrimenti assistite dal Servizio Sanitario Nazionale, e fornisce prestazioni di medicina di base come visite mediche, piccole medicazioni, prescrizioni farmacologiche e impegnative per prestazioni specialistiche o diagnostiche. L’ambulatorio garantisce inoltre il supporto psicologico per pazienti particolarmente vulnerabili e informazioni di orientamento ai servizi con l’ausilio di mediatori culturali. Nel 2020, sono state assistite oltre un migliaio di persone, per un totale di 4200 prestazioni.

Informazioni

Tutte le attività si svolgono previo appuntamento. L’ambulatorio è aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16 e mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Per informazioni e appuntamenti è possibile telefonare, durante gli orari indicati, allo 0523.302216.