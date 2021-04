Tabbiani dopo Fiorenzuola – Rimini: “Partita stupenda” – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani batte il Rimini per 3-2 grazie alla rete di Arrondini in pieno recupero.

Una vittoria al cardiopalma in una partita sempre equilibrata e bellissima che ha visto, alla fine, i rossoneri prevalere.

Il mister è intervenuto ai microfoni di STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND, per commentare la grande prova dei suoi ragazzi, sempre in testa al girone di Serie D al pari dell’Aglianese a quota 58 punti.

E’ stata una partita stupenda

E’ stata una partita veramente bella, non solo perchè abbiamo vinto ma perchè si sono affrontate due belle squadre che hanno sempre cercato la vittoria, giocando con propositività e determinazione; questo ci tengo a dirlo.

Ho finito gli aggettivi per i miei ragazzi che sono sempre sul pezzo e attenti, sono molto orgoglioso di allenarli. Luca Tabbiani

Vittoria contro una grande squadra. Ora non mollare

Il Rimini è una squadra forte e allenata bene, è stata proprio una partita squisita da vedere. Noi ovviamente siamo più felici di loro perchè abbiamo vinto ma sono le prestazioni a fare le classifiche. I punti sicuramente servono ma quando i miei ragazzi hanno quest’atteggiamento i risultati arrivano. Ora non dobbiamo mollare perchè ci stiamo meritando la posizione dove siamo. Luca Tabbiani

Qui l’intervista completa a mister Tabbiani dopo Fiorenzuola-Rimini