Piacenza – Novara 1-1, la salvezza è sempre più lontana. Abbate: “Ormai non abbiamo nulla da perdere” AUDIO

Un pareggio che serve a poco. Il Piacenza nella gara interna con il Novara aveva bisogno dei 3 punti per mantenere aperta la speranza della qualificazione ai playout. Putroppo nei 90′ è maturato un pari che affievolisce ulteriormente le chance dei biancorossi. I ragazzi di Abbate avevano iniziato la partita con il piglio giusto. La svolta arriva però alla fine del primo tempo. Cosenza, subentrato alla mezzora all’infortunato Nava, fa partire un sinistro dal limite dell’are che si infila sotto al sette. Nella ripresa al 71′ i piemontesi pareggiano con Vuthaj che raccoglie il cross di Galuppini. Domenica prossima, alle 14:30 i biancorossi sfideranno in trasferta la Triestina per cercare di ridurre il gap che è ora di 4 punti.

Abbate: “io ci credo ancora. A Trieste ci giochiamo tutto, ormai non abbiamo più nulla da perdere”

La partita

Secondo tempo

95′ Calcio di punizione per il Piacenza! Chierico spara fuori e finisce la partita.

94′ Cross di Suljic che finisce sulla traversa!

Espulso Marginean.

85′ Calcio di punizione per il Piacenza, 20 m fuori dall’area. Sugli sviluppi Munari prova il cross, ma la palla termina abbondantemente sopra la traversa.

83′ Ammonito Tentoni

80′ Entrano Pescia e Munari, fuori Parisi e Giorno

79′ Lazaar e Marginean entrano per Galuppini e Ciancio

76′ Ammonito Rocca

75′ Cross di Parisi dalla destra e Chierico da posizione fantastica di testa mette sopra la traversa.

72′ Ammonito Chierico.

71′ Pareggio del Novara Galuppini entra in area da sinistra, la mette in mezzo per Vuthaj che la mette alle spalle di Rinaldi. Piacenza – Novara 1-1.

68′ Cesarini ci prova di punta dal limite dell’area. Dopo la deviazione del portiere Rizza prova un tiro – cross con la palla che si spegne a lato.

62′ Corner per il Novara. Nulla di fatto sugli sviluppi.

59′ Rizza la mette in mezzo e Morra sbaglia clamorosamente il colpo ditesta: si trovava a due passi dalla porta.

58′ Esce Ranieri entra Tentoni.

54′ Vuthaj prova il mancino. C’è la deviazione di Masetti e Rinaldi si supera

52′ Giorno ammonito per fallo su Ranieri.

49′ Grandissima parata di Rinaldi su Rocca che si presenta da solo in area da posizione defilata, con Vuthaj che era liberissimo al centro dell’area.

Inizia la ripresa. Entra Chierico al posto di Gonzi.

Primo tempo

Finisce il primo tempo, Piacenza in vantaggio in virtù del gol di Cosenza!

46′ Ammonito Gonzi

42′ Angolo per il Piacenza. Sugli sviluppi Cicco Cosenza dal limite si dimentica di essere un difensore e la mette sotto il sette! Piacenza – Novara 1-0

Bella azione a destra, Morra guadagna il fondo, serve Giorno che serve Suljic, ma questi è in fuori giocoò

31 Nava è dolorante e lascia il campo: al suo posto entra Cosenza. Masetti va a sinistra con Cosenza che va a fare il centrale.

28′ Fallo di Accardi Su Vuthaj. Calcagni calcia fortunatamente sopra la traversa.

26′ Novara pericoloso con Varone. Ora gli ospiti alzano i giri del motore.

25′ Corner per il Piacenza, ma c’è un fallo in attacco di un biancorosso. Una gara sostanzialmente equilibrata.

13′ Galuppini ci prova dal limite, palla fuori di poco.

11′ Fallo di Rizza, punizione per il Novara: una sorta di corner corto.

10′ Il Piacenza perde un pallone in mezzo al campo. Galuppini riparte in mezzo a due e Nava lo mette a terra, un fallo da dietro che gli costa il cartellino giallo.

5′ Secondo corner per il Piacenza. Scambio Suljic – Rizza, quest’ultimo la mette sul secondo palo, ma il cross è fuori giri e nessun compagno riesce ad intervenire.

5′ Punizione per il Piacenza dalla trequarti, ma il Novara riesce a sbrogliare. Il Piacenza ha comunque impattato molto bene alla partita.

2′ Subito corner per il Piacenza . Suljic sul pallone. Nava si lamenta per un fallo di mano con la palla che sfila fino al fallo laterale dal lato opposto.

Iniziata al “Garilli”: classica maglia biancorossa per il Piacenza, maglia azzurra per il Novara.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Rinaldi, Accardi, Masetti, Nava, Parisi, Giorno Sulijc, Gonzi, Rizza, Cesarini, Morra. All Abbate

A disposizione: Fossati, Tintori, Nocchi, Cosenza, Plescia, Zunno, Chierico, Palazzolo, Luppi, Munari, Vianni, Capoferri

Novara (3-5-2): Desjardins, Benalouane, Carillo, Cailoti, Calcagni, Rocca, Ranieri, Varone, Ciancio, Vuthaj, Galuppini. All Marchionni

A disposizione: Menegaldo, Pelagotti, DI Munno, Tentoni, Marginean, Lazaar, Promenti, Margiotta, Spalluto, Gonzalez, Federico, Saidi, Pellegrino