Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio sfata il tabù Mirandola

Quattro anni, due mesi e sei giorni dopo la Pallavolo San Giorgio supera la nemesi di Mirandola e riapre i giochi per i playoff promozione. Infatti il team piacentino che mantiene l’imbattibilità casalinga, si porta ad una sola lunghezza dalla Cai Stadium e continua a sognare la storica qualificazione alla seconda fase della stagione.

Gara giocata con attenzione e concentrazione, eccezion fatta per il secondo parziale, da parte di Perini e compagne. L’ottima distribuzione in regia di Erba ha mandato in doppia cifra Arfini, Giolioli, Marinucci e Tonini, seconda linea Galelli dà sempre sicurezza e Zoppi è stata puntuale a muro e velenosa al servizio; a questo si aggiunge il prezioso ausilio dalla panchina.

La cronaca

Gli scambi iniziali sono equilibrati, la Stadium prende un mini break sul 4-7, Arfini ricuce ed impatta sul 7-7. La neodottoressa Zoppi dai nove metri sigla il 12-11 ed un muro di Marinucci da un nuovo allungo alla Sangio, Poltronieri accorcia ma la squadra innesta la marcia, sul 21.14. Poltronieri prova ad accorciare il gap, nel finale rispondono Tonini e Gilioli che sigla il 25-20.

Il secondo parziale è all’insegna dell’equilibrio sino al 7-7. Mirandola trascinata da un’incontenibile Natali fa un break di otto a zero (7-15), coach Capra ferma il gioco e poco per volta la San Giorgio torna in partita, Zoppi sigla il 14-19 e Tonini il 17-22. Marinucci impatta sul 23-23 murando un attacco di Natali. Le piacentine annullano una palla set ma Mirandola chiude ai vantaggi, 24-26.

Mirandola nella terza frazione di gara vola sull’entusiasmo. Nella Sangio entra Guccione per Zoppi, ma Poltronieri e Natali, ben servite da Orlandi, portano in avanti la Cai Stadium, 13-15; un muro di Guccione pareggia i conti e la squadra di casa mette la freccia, ace Erba per il 19-17. Marinucci e Gilioli allungano e Tonini chiude 25-20.

Avanti di due set ad uno, la Pallavolo San Giorgio parte forte anche nel quarto. Arfini fa segnare l’8-2, Mirandola non ci sta ed accorcia con Sala e Natalu. A metà parziale gli attacchi di Tonini ed un muro di Arfini portano ad otto il gap tra le due formazioni. Nel finale sale in cattedra doc Zoppi, 24-16, e Gilioli chiude, 25-18 al terzo match point. Una vittoria, dunque, che rimescola le carte per la zona playoff, a cinque giornate dalla fine della stagione

Pall. San Giorgio-Cai Volley Stadium 3-1

(25-20, 24-26, 25-18, 25-19)

Pallavolo Sangiorgio: Arfini 14, Gilioli 10, Chinosi, Tonini 18, Guccione 1, Zoppi 6, Marinucci 16, Erba 3, Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 59 punti; Cai Volley Stadium Mirandola 46, Pall. San Giorgio 45, Arbor Interclays 39; Volley Inzani 35; Davis 2C 30; Giusto Spirito Rubiera 28 Rossetti Market Conad Alsenese 28; Fos Wimore Cvr 27, Moma Anderlini Modena 23, Pol. Riva 18; Calanca Persiceto 15; Inox Meccanica Rivalta 12, Vtb Aredici Bologna 8.