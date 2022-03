Il Piacenza crea, ma non vince: finisce senza reti la gara con la Pro Vercelli. Scazzola: “Dobbiamo concretizzare le occasioni” – AUDIO

Secondo pareggio consecutivo per il Piacenza che domina in lungo e in largo contro la Pro Vercelli al “Garilli”, ma non riesce a segnare: due ghiottissime occasioni nel primo tempo entrambe con Cesarini. Il mago prima colpisce il palo, poi si vede respingere una bellissima semirovesciata da Rizzo. Nella ripresa la gara diventa più equilibrata, anche se è ancora il Piacenza a costruire l’azione pià ghiotta che a tu per tu con il portiere incredibilmente non trova la porta. Il Piacenza sarà in campo mercoledì, alle 18:00 per sfidare in trasferta il Renate.

Le parole di Mister Scazzola al termine del match

La cronaca di Piacenza-Pro Vercelli

FINE – TRIPLICE FISCHIO! Finisce 0-0 allo stadio “Garilli” di Piacenza

90+3′ Ci prova Dubickas a centro area con il mancino: para bene Rizzo

90′ Cinque minuti di recupero

88′ Ammonito Bobb che ferma il contropiede della Pro

82′ Nava mette alto di testa da ottima posizione, ma anche Bruzzaniti va vicinissimo al gol

80′ Dentro Rossi per il Piacenza e Cristini per la Pro

78′ Manca pochissimo al traguardo: il Piacenza non riesce a trovare il gol

72′ Cambia ancora Scazzola: dentro Bobb e Dubickas, fuori Cesarini e Castiglia

67′ CHE GOL SBAGLIATO DA MUNARI! Tutto solo davanti a Rizzo il giocatore del Piacenza la mette fuori

64′ Ci prova ancora Comi con un colpo di testa, ma la sua capocciata finisce larga

60′ Dentro Raicevic nel Piacenza: fuori Rabbi. Per la Pro entrano Della Morte e Rolando

55′ OCCASIONE PER LA PRO! Panico calcia dal vertice destro dell’area piccola ma non inquadra la porta

54′ Rabbi anticipato all’ultimo secondo da Auriletto

46′ Si riparte al “Garilli”

Primo tempo

INT – Termina 0-0 il primo tempo al Garilli.

45+1′ Altra grande occasione per il Piacenza, con il cross di Parisi per il taglio di Rabbi che però non riesce a impattare il pallone di testa

45′ Un minuto di recupero

43′ Ammonito Suljic tra le file dei biancorossi

40′ Ultimi 5 minuti di questo primo tempo dominato dai biancorossi

36′ Piacenza dominante! Manca solo il gol…

33′ Si vede la Pro Vercelli con il colpo di testa di Comi: palla alta

29′ CLAMOROSA OCCASIONE PER IL PIACENZA! Gonzi la mette in mezzo con il mancino e Cesarini ci prova con la mezza rovesciata da 5 metri: grande riflesso di Rizzo

28′ Adesso la Pro Vercelli è più vispa, ma la squadra di Scazzola non sta soffrendo

23′ Giro di boa in questo primo tempo. Stanno giocando solo i biancorossi.

18′ PALO DI CESARINI! Destro incrociato del capitano biancorosso che si ferma sul legno. Rizzo non ci sarebbe mai arrivato

15′ Altro calcio d’angolo per la formazione di Scazzola. Molto pimpanti i biancorossi in questo avvio

10′ Gran botta di Castiglia da fuori area: Rizzo blocca in due tempi

4′ Ci prova Munari: palla larga.

3′ Poco da segnalare in questo avvio. Sole alto e campo in buone condizioni

1′ Iniziata al “Garilli” di Piacenza

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Tintori; Parisi, Nava, Marchi, Giordano; Munari (80′ Rossi), Castiglia (72′ Bobb), Suljic, Gonzi; Rabbi (60′ Raicevic), Cesarini (72′ Dubickas). All. Scazzola

Pro Vercelli (3-4-2-1): Rizzo; Auriletto, Minelli, Macchioni (78′ Crialese); Clemente (78′ Cristini), Vitale, Emmanuello, Bruzzaniti (85′ Iezzi); Gatto (58′ Rolando), Panico (58′ Della Morte); Comi. All. Lerda

Ammoniti: Suljic, Bobb