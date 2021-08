Piacenza-Reggiana, ecco le indicazioni per i biglietti. Mercato: dall’Empoli arriva Pratelli (2002)

Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo dall’Empoli F.C. del portiere Leandro Pratelli, classe 2002. A Leandro un benvenuto nella famiglia biancorossa.

Piacenza-Reggiana: i biglietti

Piacenza Calcio 1919 comunica che i biglietti per la partita Piacenza – Reggiana di Domenica 22/08/2021 con inizio alle ore 17:30, valevole per il Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C 2021/2022, saranno disponibili in prevendita.

Presso la biglietteria dello Stadio “Garilli” nei seguenti giorni ed orari

Mercoledì 18.08.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:30;

Giovedì 19.08.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:30;

Venerdì 20.08.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:30.

Presso il punto vendita autorizzato: con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%

Tabaccheria Carmagnola, Piazza Cavalli, 30 Piacenza;

Martedì 17.08.2021 dalle ore 14:00 alle ore 20:00;

Mercoledì 18.08.2021 dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

Giovedì 19.08.2021 dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

Venerdì 20.08.2021 dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

Sabato 21.08.2021 dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 21

Agosto alle ore 19:00)

Presso il punto vendita autorizzato: con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una

maggiorazione del 10%:

Gold Bet, Via Alessandria, 33 Piacenza;

Martedì 17.08.2021 dalle ore 14:00 alle ore 20:00;

Mercoledì 18.08.2021 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Giovedì 19.08.2021 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Venerdì 20.08.2021 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Sabato 21.08.2021 dalle ore 10:00 alle ore 20:00;

(escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 21 Agosto alle ore 19:00);

Domenica 22.08.2021 dalle ore 10:00 alle ore 16:00

(escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 21 Agosto alle ore 19:00)

Online: sul sito http://www.vivaticket.it/ con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%: da Giovedì 19.08.2021 alle ore 18:00 fino a domenica 22.08.2021 alle ore 16:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 21 Agosto alle ore 19:00).

I prezzi

Distinti e Rettilineo – Prezzo Unico: 10,00 €

Tribuna Laterale – Prezzo Intero: 15,00 €; Prezzo Ridotto: 12,00 € *

Tribuna Semicentrale – Prezzo Intero: 25,00 €; Prezzo Ridotto: 20,00 € *

Tribuna Centrale – Prezzo Unico: 35,00 €;

Settore ospiti: 10,00 € (escluso diritto di prevendita)

Under 14 (14 anni non ancora compiuti) : 2,00 € (in tutti i settori dello Stadio, accompagnato da parente entro il

quarto grado maggiorenne)

*Si ricorda che il prezzo ridotto è valido per le donne, over 65 (65 anni compiuti) ed invalidi con percentuale dal 50 al 99%.

Si ricorda che per l’acquisto dei biglietti è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità. Per i bambini tariffa Under 14, che devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne, in mancanza di documento d’identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario.

Per l’accesso allo stadio, il giorno della gara sarà obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in

corso di validità e della certificazione verde Covid-19(Green Pass).

In caso di necessità di tampone, sarà possibile prenotarlo nei giorni antecedenti la gara presso la Farmacia Fiorani,

convenzionata con il Piacenza calcio tramite whatsApp al numero 3246060727.