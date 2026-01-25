Piacenza – Rovato 1-0, Manuzzi piega la rivelazione del campionato con un colpo di testa

Di fronte ai 1713 spettatori del “Garilli” il Piacenza, non senza soffrire, raggiunge la seconda vittoria consecutiva in campionato, bissando il successo di Imola e supera di misura la sorpresa del girone D Rovato.

Franzini in apertura sceglie di confermare il tridente visto 7 giorni prima con D’Agostino leggermente dietro alle due punte Mustacchio e Manuzzi, ma gli ospiti si dimostrano sin da subito un avversario di valore e mettono sotto i biancorossi sul piano del gioco, impegnando a più riprese Ribero. I locali si fanno vedere solo negli ultimi 5′, ma è il preludio di un secondo tempo completamente diverso.

Al 52′ sono i padroni di casa, infatti, a passare in vantaggio. Bertin fa partire un bel cross dalla sinistra e Manuzzi realizza il suo secondo centro con la maglia del Piacenza: un bel colpo di testa dall’area piccola (per la verità ha staccato completamente indisturbato) a sorprendere Offredi.

Dopo il vantaggio l’allenatore getta nella mischia Alessandro De Vitis, figlio d’arte, al suo esordio con la maglia biancorossa e si ritorna al classico rombo con Campagna nel ruolo di incursore dietro alle punte. I padroni di casa hanno anche la chance di raddoppiare e, soprattutto, non concedono più occasioni al Rovato, se non al 90′ quando Ribero salva il risultato con una parata splendida in risposta ad un tiro a botta sicura di Bertuzzi. I biancorossi sono quarti in virtù del pari tra Sant’Angelo e Pro Sesto. Invariate le distanze da Lentigione, Desenzano e Pistoiese.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Cabri, Martinelli, Sbardella, Bertin, Putzolu, Campagna, Poledri D’Agostino, Mustacchio; Manzzi. All Franzini.

A disposizione: Kolegaj, Arba. Zaffalon, Silva, Trombetta, Mazzaglia, Garnero, De Vitis, Sartorelli



Rovato (3-5-2) Offredi, Gauli, Vallisa, Suardi, Chiggiato, Scidone, Cattaneo, Bertuzzi, Faggiano, Bertazzoli, Messedaglia All: Belotti.

A disposizione: Villa, Basani, Sangiorgi, LLeshaj, Kante, Lazzaroni, Rebussi, Signoroni, Mutti.

La partita

Primo tempo

Iniziata al “Garilli”. Classica maglia biancorossa per il Piacenza, maglia scura per gli ospiti.

2′ Primo corner della partita per il Piacenza. Sugli sviluppi c’è il colpo di testa di Campagna, Offredi blocca in due tempi.

5’Fallo di Bertin su Messedaglia. Il Piacenza deve ritrovare gli equilibri in campo con questo modo di giocare completamente nuovo.

10′ Corner per gli ospiti, battuto sul primo palo, poi sbardella riconquista il pallone.

16′ Punizione insidiosa a favore del Rovato, circa 15 metri fuori dall’area, posizione leggermente defilata sulla destra, ma si può pensare al tiro in porta. Cattaneo prova la conclusione, Ribero devia in corner, il secondo per gli ospiti.

18′ Corner battuto da Faggiano, sugli sviluppi c’è un fallo su Martinelli. Punizione per il Piacenza.

20′ Calcio d’angolo per il Piacenza, lo batte D’Agostino. Colpo di testa di un biancorosso, poi la palla carambola sul corpo di Martinelli, poco fortunato nella circostanza.

23′ Corner per il Rovato.

24′ Manuzzi di testa devia di nuovo in corner.

27′ Cattaneo impegna Ribero con un buon tiro a giro, ma il portiere biancorosso si fa trovare pronto.

33′ D’Agostino cambia gioco, Manuzzi la prolunga di testa e Mustacchio, da posizione defilata, trova solo l’esterno della rete.

35′ Corner per il Rovato, il quinto contro i 2 del Piacenza. Colpo di testa ad uscire sugli sviluppi.

37′ Fallo di Bertuzzi su Cabri. Il Piacenza respira.

39′ Cabri fa partire un cross dalla destra, la palla prende una traiettoria particolare e quasi sorprende il portiere.

40′ tiro al volo di D’Agostino, palla fuori dallo specchio della porta.

41′ Punizione dalla distanza per il Piacenza. Schema a liberare il taglio di Manuzzi. La palla gli rimbalza davanti in quel momento arriva Mezzedaglia. Altro corner.

42ì Colpo di testa ravvicinato, Offredi la respinge da terra poi la difesa ospite sbroglia. Nel finale il Piacenza sta crescendo.

44′ Cross di Mustacchio, Poledri è pronto alla deviazione, ma incredibilmente manca l’appuntamento con la sfera.

46 Finisce il primo tempo. Molto meglio il Rovato che il Piacenza, i biancorossi si sono visti solo negli ultimi 5′.

Secondo tempo

Iniziata la ripresa, nessun cambio nelle due formazioni.

48′ D’Agostino la mette in mezzo da sinistra, la palla attraversa tutta l’area di rigore e si spegne sull’out di destra.

48′ Occasione per il Piacenza, cross di Mustacchio da destra, Offredi sbaglia l’uscita, ma Manuzzi non arriva sul pallone…

52′ Manuzzi realizza il suo secondo gol con la maglia del Piacenza, Cross di Bertin dalla sinistra, colpo di testa di Manuzzi che incrocia sul palo più distante per l’1-0!

58′ Mustacchio chiude il triangolo con Campagna in contropiede. Tutto di prima, ma per l’arbitro è tutto fermo per fuorigioco. Il Piacenza è tutta un’altra squadra ripestto a quella vista nel primo tempo.

62′ Ammonito Putzolu

67′ Mustacchio serve con un passaggio rasoterra D’Agostino, ma la conclusione del fantasista biancorosso lascia molto a desiderare.

68′ Entra Basani ed esce Vallisa.

70′ Bertuzzi conclude dalla distanza, palla abbondantemente sopra la traversa,

71′ Entra De Vitis, al suo esordio con la maglia del Piacenza al posto di D’Agostino. Il Piacenza torna al rombo con Putzolu che si schiera davanti alla difesa, Campagna si schiera dietro alle due punte.

73′ D’Agostino, sostituito, viene ammonito per proteste…

74′ Occasionissima per il Piacenza in contropiede. Tocco di Manuzzi per Campagna, poi Mustacchio prova a battere a rete, ma la palla esce incredibilmente a lato.

76′ Sesto corner per il Rovato

72′ Entra Kantè per Faggiano

79′ Ammonito Campagna

80′ Esce Campagna per Mazzaglia

84′ Esce Mustacchio entra Garnero

90′ Miracolo di Ribero nel finale su Bertuzzi







Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy