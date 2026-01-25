Elio torna al Teatro Municipale di Piacenza il 29 gennaio con “Quando un musicista ride”

Elio torna al Teatro Municipale di Piacenza e ancora una volta gioca e ride con la musica e le canzoni. Lo vedremo giovedì 29 gennaio alle ore 21 con lo spettacolo “QUANDO UN MUSICISTA RIDE” con la drammaturgia e regia di Giorgio Gallione, arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri. Primo appuntamento del 2026 del cartellone Altri Percorsi della Stagione di Prosa 2025/2026 del Teatro Municipale curata da Teatro Gioco Vita con la direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj. Appuntamento martedì 18 novembre alle ore 21 per la XXII edizione della stagione che fa capo al centro di produzione teatrale piacentino con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Elio torna al Teatro Municipale di Piacenza il 29 gennaio

Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi, dopo il grande successo di “Ci vuole orecchio” (visto al Teatro Municipale nel novembre 2022), si divertono ora ad esplorare e reinventare quell’immenso repertorio seriamente comico ai confini tra canto e disincanto che, soprattutto intorno agli anni ‘60, ha percorso la musica, la canzone, il cabaret ed il teatro italiano. Da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da I Gufi a Felice Andreasi, più tantissimi altri, una generazione di artisti eccentrici e controcorrente che hanno sorpreso e divertito tutti, dagli sperimentalisti al grande pubblico reinventando un genere musicale ricco di stravaganti e divertenti “canzoni scanzonate”. È quello che questo spettacolo si propone di fare, ritrovando e rinnovando oggi quegli spunti geniali, innovativi, anticonformisti, e anche quella libertà creativa. Perché è bello essere lì “quando un musicista ride”.

Sul palcoscenico, con Elio, Alberto Tafuri (pianoforte), Martino Malacrida (batteria), Pietro Martinelli (basso e contrabbasso), Matteo Zecchi (sassofono), Giulio Tullio (trombone).

QUANDO UN MUSICISTA RIDE

Spiega il regista Giorgio Gallione nelle sue note – è un’esplorazione giocosa e “piena di bei ragionamenti” in un mondo musicale e in un repertorio teatrale e poetico ricchissimo, ironico, inusuale e fantasioso che intorno agli anni ‘60 ha percorso la canzone, la tv, il cabaret e il teatro italiano e di cui ancora oggi si percepiscono gli echi vitali. C’è un filo rosso, labile ma idealmente fortissimo in quell’ondata di creatività. Una voglia e un’esigenza comune di molti artisti, musicisti e performer di rompere gli schemi, di inventare nuovi stili e forme del narrare, alla ricerca di un linguaggio più libero e originale, anticonformista. Una generazione di artisti seriamente comici, che hanno usato la risata, l’ironia e il nonsense come strumento dello spirito di negazione, del pensiero divergente che distrugge il vecchio e prepara al nuovo. Un linguaggio che gode delle gioie della lingua e del pensiero, sberleffo libertario, ludica aggressione alla noia, sovversione del senso comune. (…) Chi più di Elio poteva accettare questa sfida, oggi? Un artista poliedrico e dai molti talenti che si è sempre cibato di imprevedibilità e coraggio creativo, e che dopo la felicissima esperienza di “Ci vuole orecchio” allarga e potenzia il suo sguardo su quelle che sono in fondo le sue radici espressive, anche ideali».

Biglietteria

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza – tel. 0523.315578

e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it

Orari di biglietteria: martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).

