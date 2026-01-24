Franzini verso Piacenza – Rovato: “Non pensiamo a Pistoia, domenica avremo una gara molto complicata contro una squadra sbarazzina”

Il successo di domenica scorsa con l’Imolese ha consentito ai biancorossi di rimanere sulla scia delle primissime, ma soprattutto di ritrovare il morale dopo che l’inizio del 2026 era stato piuttosto difficoltoso con un solo punto arrivato dagli scontri diretti con Desenzano e Vis Modena. Purtroppo le dirette avversarie non mollano di un centimetro e la distanza dalla capolista Lentigione rimane di 6 lunghezze.

Sarà di conseguenza indispensabile raggiungere il bottino pieno anche domenica prossima, nel confronto interno con il Rovato Vetrovese.

L’intervista al tecnico

Dopo la vittoria con l’Imolese hai detto “Ho ritrovato la mia squadra“. Quanto è stata importante questo successo?

Importantissimo. Era fondamentale ritrovare i 3 punti che ci mancavano da due turni e lo abbiamo fatto con una prestazione importante. Dev’essere il primo passo di questo girone di ritorno, ma era obbligatorio farlo. Una gara che noi abbiamo fatta diventare più semplice con una prestazione molto positiva. Ci voleva…

Hai fatto di necessità virtù, schierando il tridente. Un’opzione che potresti scegliere anche contro il Rovato?

Assolutamente sì, l’ho già ribadito più volte. E’ un’opzione che abbiamo utilizzato, con piccole variazioni, anche le prime 9 giornate. Poi ho dato un po’ più di equilibrio con un centrocampista che facesse da incursore, ma i giocatori offensivi li abbiamo e li vogliamo sfruttare, sempre facendo attenzione agli equilibri della squadra.

Taugourdeau ancora squalificato, Lordkipandize (squalificato) adesso come sta?

Sono squalificati entrambi, ma Lord sta cercando di recuperare per Pistoia o quantomeno per la gara successiva. Attualmente non è al 100%, ma contiamo di riaverlo presto.

Intanto dal mercato è arrivato De Vitis, giocatore importante che può essere impiegato sia in difesa che a centrocampo. In che condizioni è?

Alessandro De Vitis è un professionista esemplare, gli manca un po’ la partita ufficiale a causa del fallimento del Rimini, dove per altro aveva sempre giocato. Deve incrementare il suo livello di conoscenza della squadra e ritrovare la condizione migliore a livello fisico, ma sono cose che arrivano solo giocando. E’ già allenato e a disposizione e ci ha già fatto vedere che giocatore è.

Ora si apre un ciclo di partite importanti, è fondamentale arrivare a Pistoia senza perdere contatto dalla vetta

Pensiamo partita per partita, Pistoia è lontanissima e domenica ci aspetta una gara complicata…

Parlando del Rovato è una squadra ottava in classifica e all’andata ci ha dato più di qualche grattacapo. Che gara ti aspetti?

Un avversario sbarazzino che non ha pressioni e che gioca a viso aperto. Si trova in una posizione di classifica molto positiva, non so se se lo aspettassero, ma la meritano tutta. Una squadra che con il palleggio ci può mettere in difficoltà ed ha gente esperta, come Offredi in porta, Lleshaj sulla fascia, Suardi in difesa, Sangiorgi in mezzo al campo. Poi ha diversi giovani promesse che stanno facendo bene. Un mix ben riuscito. Sarà una partita molto complicata.

La probabile formazione

Franzini ora può optare per il tridente che ha già utilizzato con l’Imolese o ritornare al rombo. D’Agostino è a rischio influenza, mentre De Vitis, che pur ha dato ottimi segnali in allenamento, non gioca da diverso tempo. Non ci saranno sicuramente Lordkipandize e Taugourdeau, squalificati.

Piacenza con il tridente

Piacenza (4-3-1-2). Ribero, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Putzolu, Campagna, Poledri Mustacchio, D’Agostino, Manuzzi. Franzini

Piacenza con il Rombo

Piacenza (4-1-2-1-2): Ribero, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Putzolu, De Vitis, Poledri, Campagna, Mustacchio (De Vits), Manuzzi.

Il turno di campionato, 21esima giornata

Domenica 25 gennaio, ore 14:30

Piacenza – Rovato DIRETTA SU RADIO SOUND

Correggese – Desenzano

Lentigione – Tropical Coriano

Pistoiese – Sangiuliano

Sant’Angelo – Pro Sesto

Progresso – Crema

Trevigliese – Sasso Marconi

Tuttocuoio – Cittadella

Pro Palazzolo – Imolese

La classifica

Lentigione 45, Desenzano 43; Pistoiese 40; Pro Sesto e Piacenza 39; Cittadella 32; Pro Palazzolo e Rovato 29; Sangiuliano 28; Progresso 26; Crema 25; Sant’Angelo 23; Sasso Marconi 21; Correggese 20; Imolese 16; Trevigliese 15; Tropical Coriano 12; Tuttocuoio 6





Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy