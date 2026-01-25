Rugby – I Lyons resistono a Vicenza e portano a casa la seconda vittoria consecutiva

I Lyons colpiscono anche al Beltrametti: impresa Lyons contro il Rangers Vicenza, con i piacentini che difendono con i denti tre punti di vantaggio nel finale nonostante una doppia inferiorità numerica e strappano una vittoria pesantissima. Decisiva la fame e la concretezza dei Leoni, capaci di segnare due mete nelle uniche due occasioni avute nel primo tempo e di arginare le offensive degli ospiti con una difesa praticamente ineccepibile. Epitome di questa grande prova è il finale di gara: con due uomini ammoniti i Lyons conquistano il pallone in attacco e fanno scorrere il cronometro per 8 minuti, senza permettere agli ospiti di recuperare il possesso e costringendolo a continui falli di frustrazione. Allo scadere è Camero a mandare tutti negli spogliatoi con il calcio di punizione che porta i suoi sul 16-10 finale.

Vicenza ha da recriminare nel primo tempo: Vunisa perde palla a ridosso della linea di meta dei Lyons dopo solo due minuti di gioco, e al 10’ Perello manca i pali da posizione comoda. I Leoni possono così portarsi in attacco e al 20’ la prima svolta della partita. Panunzi ferma un’azione pericolosa con un fallo sanzionato con un cartellino giallo, e dalla touche conseguente la mischia porta a segnare Maggiore la prima meta dell’incontro. Vicenza cerca di rispondere, ma i Lyons fanno ancora vedere di avere una fame e una grinta difensiva encomiabile. Dal forcing ospite scaturisce solo un calcio piazzato di Perello al 34’, nonostante un cartellino giallo mostrato a Maggiore per un’azione pericolosa fermata con un fallo. Prima della pausa c’è tempo per l’ultimo attacco Lyons, che sfruttando il lavoro della touche lanciano in meta Cutler con una grande azione personale. Leoni sopra di 7 all’intervallo: 10-3.

In avvio ripresa Vicenza ancora in affanno: Russo centra i pali con un calcio di punizione e alla ripresa Foroncelli commette un fallo bruttissimo su Pasini e rimedia un altro cartellino giallo. Nonostante la superiorità numerica i Lyons non incidono, ma neanche Vicenza prende il sopravvento complici i troppi errori in fase di possesso. A dare il via al forcing finale degli ospiti è un cartellino giallo mostrato a Calosso per in avanti volontario, con Vicenza che si porta in attacco per riaprire la gara: Vunisa trova il varco giusto, Rodina spende un altro fallo da cartellino e Lyons che si devono difendere in 13 contro 15. Troppo difficile resistere e Leaupepe riapre la gara a 10’ dalla fine. Qui il capolavoro finale dei Lyons, che una volta riconquistato il possesso nascondono l’ovale per 8 minuti, portando a casa una vittoria pesantissima anche per la classifica.

Sitav Rugby Lyons v Rangers Rugby Vicenza 16-10 (10-3)

Marcatori: p.t. 19’ m Maggiore (5-0), 34’ cp Perello-Alvarez (5-3), 40’ m Cutler (10-3). s.t. 42’ cp Russo (13-3), 70’ m Leaupepe tr Perello-Alvarez (13-10), 80’ cp Camero (16-10)

Sitav Rugby Lyons: Matenga; Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini; Russo (48’ Camero), Colombo (48’ Via A); Moretto, Cisse (60’ Perazzoli), Bance ; Bottacci (60’ Salerno), Cutler; Horgan (50’ Moretti), Maggiore (50’ Scatigna), Acosta (50’ Libero). All: Paoletti

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Tavuyara (31’ Foroncelli), Filippetto, Laupepe, Coppo (36’ Vaccaro); Perrello-Alvarez, Panunzi (cap) (48’ Gregorio, 70’ Panunzi); Vunisa, Pretz, Trambaiolo (60’ Sottana); Parolo (54’ Ramasibana), Riedo; Leso (48’ Avila Recio), Ferrara (48’ Chimenti Borrell), Zago (48’ Braggiè). All. Cavinato

Cartellini: 18’ giallo a Panunzi (Rangers Rugby Vicenza), 25’ giallo a Maggiore (Sitav Rugby Lyons), 43’ giallo a Foroncelli (Rangers Rugby Vicenza), 68’ giallo a Calosso (Sitav Rugby Lyons), 68’ giallo a Rodina (Sitav Rugby Lyons

Calciatori: Russo 1/3 (Sitav Rugby Lyons), Camero 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Perello-Alvarez 2/3 (Rangers Rugby Vicenza)

Note: Giornata fredda e coperta, terreno persante, Spettatori 400 circa,

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 ;Rangers Rugby Vicenza 1

Simecom Player of the Match: Ethan Cutler (Sitav Rugby Lyons)

