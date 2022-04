Piacenza Rugby, Baccalini: “Abbiamo dimostrato di avere cuore” – AUDIO

Il giocatore del Piacenza Rugby, Stefano Baccalini, ha commentato a caldo il successo dei biancorossi in extremis contro Monferrato.

Ai microfoni di Radio Sound, la vittoria 24 a 20 si rivela dolcissima: “La meta nel finale è stata fondamentale, importantissima. Una vera e propria prova di coraggio di tutti i giocatori, si meritano i complimenti. Abbiamo riacquisito la fiducia nei nostri mezzi, ci prepariamo in settimana per essere pronti nel corso di tutti gli ottanta minuti, evitando cali nel finale. Certamente possiamo ancora migliorare nella mentalità e nella lucidità, soprattutto in certe fasi di gioco. La prossima trasferta in Sardegna sarà difficile, ci aspetta una gara difficile ma ce la metteremo tutta”.

DI seguito l’intervista a Stefano Baccalini, giocatore del Piacenza Rugby: