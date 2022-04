Volontariato in Onda, ospite l’Associazione Sentiero del Tidone: “Una realtà viva, molto partecipata e vicina ai giovani” – AUDIO

L’Associazione Sentiero del Tidone, nata nel 2021, è stata la protagonista della puntata di Volontariato in Onda, l’appuntamento informativo realizzato da Radio Sound in collaborazione con Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Il Sentiero del Tidone è un percorso lungo 69 km da percorrere a piedi, in bici o a cavallo. Costeggia l’intera asta del torrente Tidone attraversando le province di Piacenza e Pavia.

Daniele Razza presidente dell’Associazione Sentiero del Tidone: “Il progetto, nato 10 anni fa, oggi è un bel successo. In particolare perché l’Associazione è cresciuta molto, in termini di iscritti, associati e persone che si sono interessate. Soprattutto il Sentiero del Tidone è diventato una realtà viva, vera, molto partecipata nel territorio e anche fuori dalla nostra Regione.

Una passeggiata tra la natura è sempre un dono da tramandare ai più giovani per allontanarli da n presente fatto da troppa tecnologia.

“Infatti durante questo periodo legato al Covid abbiamo cercato di rilanciare questo messaggio. Lo abbiamo fatto tramite una serie di escursioni intitolate Val Tidone Lentamente e con un progetto scolastico molto interessante per scoprire il sentiero. L’iniziativa l’anno scorso ha raccolto più di 1200 alunni coinvolgendo 65 classi. Quest’anno c’è stato ancora maggior coinvolgimento e gli stessi giovani hanno trovato un beneficio psicofisico da questa realtà”.

Quali sono gli obiettivi per il futuro?

“Sono tanti, ad esempio mettere i defibrillatori lungo il sentiero. Poi c’è un progetto molto importante che stiamo organizzando in questi giorni. Vogliamo rilanciare nel 2023 delle camminate a lungo raggio, quindi non si parla più solo del sentiero ma di tutto il territorio anche fuori dai confini regionali”.

Il Sentiero del Tidone: la storia

Tutto è iniziato da un piccolo gruppo di appassionati di cavallo, trekking e mtb: poche persone mosse dall’idea di poter collegare la confluenza alla sorgente risalendo il torrente Tidone.

Studiata la possibilità sulla carta, il gruppo – poi nel tempo un po’ ampliato – nel 2012 ha dato vita all’Associazione Sentiero del Tidone.

Da lì sono partiti i lavori effettivi: oltre un anno e mezzo di attività, ricavata nel tempo libero degli aderenti, per arrivare alla realizzazione di un percorso in parte tracciato ex novo e in parte ricavato dalla riapertura di vecchi sentieri (per esempio lungo il sentiero dei Mulini).

È nato così il primo percorso di 45 km, inaugurato ufficialmente il 10 maggio 2014 quando attraversava ben 7 Comuni del versante piacentino: Rottofreno, Sarmato, Borgonovo per arrivare a Pianello Val Tidone e salire a Nibbiano, Caminata e Pecorara.

Il sentiero

Il Sentiero del Tidone è un percorso lungo 69 km da percorrere a piedi, in bici o a cavallo

Costeggia l’intera asta del torrente Tidone attraversando due regioni (Emilia-Romagna e Lombardia), due provincie (Piacenza e Pavia) e diversi comuni (Rottofreno, Sarmato, Borgonovo Val Tidone, Pianello Val Tidone, Alta Val Tidone, Zavattarello, Romagnese).

Parte da Boscone Cusani (in località Gerra Vecchia) nel comune di Rottofreno e fiancheggia il Po fino al punto in cui il Tidone confluisce nel fiume per poi risalire il torrente fino alla diga del Molato dove, costeggiando il lago di Trebecco, arriva sino in provincia di Pavia e termina alla sorgente in località Case Matti.

Il percorso

Fatta esclusione per i pochi chilometri in cui si distanzia dal torrente e utilizza brevi tratti di strade secondarie in asfalto, il Sentiero si presenta per la quasi totalità con fondo interra battuta o ghiaie prevede l’attraversamento del torrente in alcuni punti tramite guadi, che però possono essere facilmente evitati da ciclisti e pedoni grazie a brevi varianti puntualmente indicate con apposite tabelle.

Lungo il percorso sono presenti altri cartelli in legno che indicano il tracciato e danno informazioni sulla distanza progressiva.

Nella parte più collinare del versante piacentino sono presenti alcune aree di sosta attrezzate e bacheche che danno informazioni sull’intero tracciato, nonché sulla flora e sulla fauna presenti nel territorio.