“Piacenza, Terra di passo”, il 12 aprile una giornata alla scoperta della Via Francigena

Presentata l’iniziativa “Piacenza, Terra di passo”, in calendario sabato 12 aprile. A illustrare l’iniziativa stamani in Municipio l’assessore alla Cultura Christian Fiazza con i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte: il presidente dell’Associazione Europea Vie Francigene Francesco Ferrari, il presidente del Comitato “Tratta Piacenza” della Via Francigena Giampietro Comolli, il presidente di Unione Commercianti Raffaele Chiappa, la presidente di Federalberghi e vice presidente del Consorzio Promo Piacenza Ludovica Cella, Lisa Lombardi e Miriam Acerbi di Cooltour, Maddalena Scagnelli per il gruppo musicale “Le rose e le viole” e Sara Parlatore curatrice della grafica dell’evento.

