Volley – Piacenza-Verona 3-0, la Gas Sales Bluenergy torna a vincere in campionato. Anastasi: “Era una gara complicata, ma la squadra ha reagito bene mentalmente” – AUDIO

Dopo il successo a Lisbona, la Gas Sales Piacenza torna a vincere anche in campionato. Archiviate le sconfitte con Perugia e Monza, i ragazzi di coach Anastasi battono al Palabanca Verona 3-0. Un risultato che non deve trarre in inganno gli occhi meno attenti: gli scaligeri hanno lottato ogni set della partita.

Nel primo parziale Piacenza sembrava dominare, poi gli ospiti hanno costretto Brizard e compagni agli straordinari nei vantaggi. Dzavoronok è il migliore di Verona, grazie a lui i ragazzi di Stoytchev rimangono incollati ai biancorossi anche nel secondo parziale. Piacenza, schierata con Andringa al posto di Leal e con Romanò ancora fuori dal campo, ha comunque fatta sua la partita con Recine e Lucarelli sugli scudi. Venerdì 8 dicembre, alle 20:30 i biancorossi saranno impegnati a Taranto con l’obiettivo di replicare il bel successo di domenica sera.

Ascolta le parole di Anastasi in diretta su Radio Sound

I sestetti

GAS SALES PIACENZA: Gironi, Brizard, Andringa, Lucarelli, Simon, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi

VERONA: Zingel, Spirito, Sani, Mozic, Grozdanov, D’Amico, Dzavoronok (L). All. Stoytchev

Primo set

Incomincia la partita e primo punto per Lucarelli. Parità trovata dal Verona. Primo tempo di Simon e 2-1 Piacenza. Gironi cerca e trova il tocco del muro e porta il parziale sul 4-2. Muro dei Biancorossi: 5-2. Pipe di Andringa: 6-3. Ace di Brizard: 8-3 Piacenza. Buon punto di Lucarelli: 9-4 Per la formazione di casa. Ancora Gironi che trova il 10-4 per il Piacenza. Punto di Simon che porta il Piacenza a cinque distanze dal Verona: 12-7. Punto Gironi e 14-10 per i Biancorossi. Altro ace di Brizard che trova il 16-11. Grandissimo muro a tre di Piacenza e 17-11 Piacenza. Errore in battuta di Verona e 18-12 a Piacenza.

Verona si porta a meno uno grazie ad un ottimo muro di Grozdanov. Altro muro di Grozdanov : 18-18. Pallonetto di Andringa e vantaggio per Piacenza: 19-18. Ace di Sani e vantaggio Verona: 19-20. Primo tempo Simon che porta Piacenza a meno uno: 21-20. Parità trovata da Simon: 21-21. Punto di Grozdanov e 22-21 Verona. Muro di Zinger e doppio vantaggio Verona: 23-21. Tocco di seconda di Brizard 23-22. Ancora Dzavoronok e 24-22 Verona. Muro di Simon che rimette in partita Piacenza: 24-23 Verona. Errore di Dzavoronok e parità trovata da Piacenza: 24-24. Ace Simon: 25-24. Punto Caneschi e Piacenza vince il primo set: 27-25.

Secondo set

Inizia il secondo set e subito 2-0 Verona. Punto Lucarelli: 2-1 Verona. Errore in battuta di Brizard e 4-2 Verona. Punto recine e parità trovata: 4-4. PUnto Zingel e nuovo vantaggio Verona. Punto Caneschi e 5-5. Muro Simon e vantaggio Piacenza: 6-5. Punto Gironi e 7-6 Piacenza. Vanataggio Verona trovato da Sani: 8-7. Muro Piacenza e parità trovata: 9-9. Muro Grozdanov e 10-10. Punto Lucarelli: 12-11 Piacenza.

Ancora Lucarelli: 14-11. Terzo punto di Recine che trova il 15-13 per Piacenza. Ancora Recine e 16-13 Piacenza. Diagonale Gironi e 18-15 Piacenza. Muro Simon e 19-16 Piacenza. Pipe di Recine: 22-17. Ace di Amin e 22-20 Picaenza. Punto Lucarelli: 23-20. Ancora Sani che porta Verona a meno uno: 23-22. Parità trovata da Verona: 23-23. Ancora Lucarelli e set point Piacenza. Ace di Lucarelli e Piacenza si porta a casa anche il secondo set: 25-23.

Terzo set

Inizia il terzo set. Subito punto Piacenza con il solito Simon. Vantaggio Verona grazie Dzavoronok: 3-2. Punto Lucarelli e 3-3. Mani out di Piacenza e 5-3 Verona. Muro Recine: 6-5 Piacenza. Diagonale di Recine e 7-6 Piacenza. Pipe di Lucarelli: 8-7 Piacenza. Primo tempo di Simon e 10-7 per Piacenza. Muro di Brizard che trova il sesto punto personale e il 11-7. Due muri consecutivi del Verona e 11-9. Ancora Lucarelli e 13-10 Piacenza. Parallela di Gironi che permette a Piacenza di tornare a più tre: 14-11. Grandissimo muro di Gironi e 15-11 per i Biancorossi. Muro di Caneschi e 18-13 Piacenza.

Altro Muro di Piacenza che si porta sul 19-13. Diagonale di Recine: 20-14. Mani out cercato e trovato da Recine che avvicina la Gas Sales alla conquista del terzo set: 22-16. Ancora Brizard e 23-16 Piacenza. Match point Piacenza grazie al solito Checco Recine. Piacenza vince anche il terzo set grazie al solito Lucarelli che mette a terra il 25-20 per Piacenza.