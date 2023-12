Presentazione del libro fotografico “Storie del Po” di Patrizio Maiavacca il 5 dicembre al PalabancaEventi

Martedì 5 dicembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini), sarà presentato il libro fotografico “Storie del Po” (Edizioni Banca di Piacenza) di Patrizio Maiavacca. La pubblicazione sarà illustrata dall’autore in dialogo con Marco Rigamonti, fotografo e presidente di TIFF_Collettivo di fotografia creativa di Piacenza.

Presentazione del libro “Storie del Po” di Patrizio Maiavacca

Il Grande fiume visto con un occhio un po’ diverso dal solito. Così si potrebbe sintetizzare il contenuto del libro dedicato al Po, visto per una volta dando le spalle all’acqua. Nella serie di immagini – catturate da Pieve Porto Morone fino all’estrema provincia di Reggio Emilia (Ponte sull’Oglio), passando per Castelsangiovanni, Piacenza (Mortizza), Cremona, Polesine Parmense, Brescello, Guastalla – viene infatti rappresentato l’intervento dell’uomo a ridosso del fiume, sull’argine maestro, luogo frequentato dagli amanti delle passeggiate. Piccole case, corti, vecchie osterie, simboli religiosi presenti per esorcizzare il pericolo delle piene. Un mondo, insomma, raccontato da tanti scrittori del calibro di Zavattini, Brera, Rumiz.

Agli intervenuti, con precedenza ai soci prenotati ed ai clienti prenotati, sarà riservata copia del volume, fino ad esaurimento.

La partecipazione è libera con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441).