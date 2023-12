Dopo una domenica all’insegna del sole e del sereno domani potrebbe tornare il maltempo. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idraulica. Oltre alla pioggia non è da escludere che possa riversarsi sul Piacentino anche la prima neve. Si parla di acqua mista neve in città e pianura, mentre sulle zone montane potrebbero verificarsi vere e proprie nevicate.