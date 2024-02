Pianello, al via i Weekend Creativi: “Temi che vanno dalla creazione di budget a idee legate all’impresa” – AUDIO

Al via a Pianello il percorso di formazione gratuito “Weekend Creativi: idee al lavoro”. Si tratta di una full immersion nella progettazione culturale destinata a 12 operatori, giovani professionisti o prossimi imprenditori del settore culturale e creativo che vogliono acquisire nuove abilità o ripensare il proprio progetto con le lenti dell’auto-sostenibilità. La formazione si terrà nei mesi di febbraio e aprile 2024 a Pianello Val Tidone.



il Sindaco di Pianello Val Tidone Gianpaolo Fornasari



Weekend Creativi: idee al lavoro”, organizzato da Sèfora Impresa sociale Anffas con la collaborazione di Creative Keys, è uno degli interventi che il Comune di Pianello Val Tidone ha programmato grazie al finanziamento ottenuto per gli interventi per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici finanziato nell’ambito del PNRR. Il progetto è legato a un bando legato al rendere attrattivo il borgo di Pianello con un importo considerevole di 1 milione e 600mila euro. Sono dei fine settimana per consentire ai cittadini di formarsi su alcuni temi, come ad esempio la creazione di un budget o idee legate all’imprese. Ci sono dei formatori che possono fornire questa formazione presso la sala Novara del Comune. E’ una proposta molto interessante.

Pianello, i Weekend Creativi

Dal 2 al 4 febbraio 2024 avrà luogo il primo appuntamento di Weekend Creativi: idee al lavoro, tre giornate gratuite dedicate all’acquisizione di nuove abilità e prospettive per fare crescere il proprio progetto culturale.

Una full immersion per condividere tecniche e riflessioni sulla progettazione culturale ed acquisire strumenti utili, pratici e concreti.

Ampio spazio sarà dedicato al tema della sostenibilità economica nonché a come strutturare la propria proposta di valore. Saranno anche affrontati temi focali per chi vuole operare in questo ambito: dalla definizione dei propri stakeholder al proprio modello di business e tanto altro ancora.

Il percorso prevede un modulo iniziale, replicato per due volte nel mese di febbraio rivolto ad un massimo di 12 partecipanti ognuno, dedicato ai primi passi per avviare o ripensare le organizzazioni e i progetti culturali in chiave di sostenibilità non solo economica, oggi sempre più richiesta da parte di potenziali sostenitori o finanziatori pubblici e privati.



Il terzo weekend, che si svolgerà ad aprile, sarà invece un vero e proprio momento di approfondimento per coloro che hanno partecipato ai moduli iniziali, dove sarà possibile inoltrarsi su aspetti emersi durante i primi incontri ed avere risposte più vicine alle esigenze di creativi, nuovi imprenditori, operatori e organizzazioni del territorio.

Tutti i moduli formativi si svolgeranno in presenza in un luogo da definire all’interno del Comune di Pianello Val Tidone.

La partecipazione è su iscrizione e limitata nel numero di persone per modulo al fine di seguire al meglio ogni partecipante. Non c’è limite, invece, all’iscrizione di più persone della stessa organizzazione, istituzione o realtà in fase di avvio.

È possibile iscriversi al 1° weekend entro mercoledì 31 gennaio, e al 2° weekend entro mercoledì 14 febbraio 2024, compilando il seguente form.

A seguito della compilazione verrete contattati via mail per confermare l’inserimento all’interno del weekend prescelto, il luogo ed ulteriori informazioni pratiche per ottimizzare al massimo l’esperienza formativa.