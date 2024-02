Karate – Pioggia di medaglie per il Piacenza alla “Coppa Città di Pisa”

Alla “Coppa Città di Pisa” – che ha visto la partecipazione di 841 atleti provenienti da tutta Italia – ottimi risultati per il Karate Piacenza, che ha conquistato il terzo posto nella specialità del combattimento libero (Under10 e Under12) e nella classifica del kumite agonisti.

Tutti i protagonisti del Karate Piacenza

La squadra piacentina ha schierato 21 atleti conquistando complessivamente venti medaglie: Nicole Famà, bronzo nella categoria Under10 -30kg femminile; Anas Fellous, oro nella categoria Under12 -30kg maschile; Ishaq Kouhaih, oro nella categoria Under12 -35kg maschile; Giulia Centonze, oro nella categoria Under12 -30kg femminile; Mia Vera, argento nella categoria Under12 -30kg femminile; Solidea Ballarin, bronzo nella categoria Under12 -30kg femminile; Yahya Fellous, bronzo nella categoria Under12 -30kg maschile; Youssef Roiumi, bronzo nella categoria Under12 -45kg maschile.

Tra gli agonisti, oro per Leonardo Scanacapra nella categoria esordienti -43kg maschile; argento per Martina Ponenti, nella categoria esordienti -35kg femminile; oro per Aurora Longeri nella categoria cadette -54 kg femminile; oro per Amedeo Pizzamiglio nella categoria cadetti -70kg maschile; oro per Mattia Bongiorni nella categoria cadetti -78kg maschile.

Argento per Hajar Fellous nella categoria cadette -42kg femminile; argento per Gaia Granelli nella categoria cadette -47kg femminile; argento per Ginevra Livelli nella categoria cadette -54kg femminile; bronzo per Eva Dallavalle nella categoria cadette -54kg femminile.

E ancora: Lorenzo Centonze, medaglia d’oro nella categoria Junior -68kg maschile; Nicole Longeri, medaglia di bronzo nella categoria Junior -48kg femminile; Sofia Bouraya, medaglia di bronzo nella categoria Junior -53kg femminile.