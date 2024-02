Gas Sales Piacenza, ricominciare a correre contro Perugia. Primo Tempo con Leonardo Scanferla

Carissimi appassionati di volley, è di nuovo tempo di “Primo Tempo”! Oggi vi immergeremo nell’entusiasmante mondo del Piacenza Volley, esplorando gli intricati dettagli della loro stagione intensa e le strategie per mantenere alta la concentrazione. In questa puntata speciale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Leonardo Scanferla, il libero della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Scopri cosa ha da dirci su come la squadra affronta le sfide e come mantengono la fiamma della passione sempre accesa. Siete pronti? Prendete posto e godetevi un’altra emozionante puntata di “Primo Tempo”! 🏐🎙️

Precedente puntata: Piacenza Volley: Alla Ricerca della Continuità. Primo Tempo con Alessandro Fei

Piacenza è reduce da un paio di brutte sconfitte: quella con Trentino e quella a Cisterna. Soprattutto l’ultima, in quel di Latina, ha lasciato un po’ di amaro in bocca. “Abbiamo fatto un po’ fatica contro una Cisterna che ho giocato molto bene e che fino a quella partita non aveva ancora espresso il proprio potenziale. Siamo rimasti un po’ sorpresi e abbiamo faticato con la ricezione e in attacco. Quando hai la palla non è mai semplice fare punto. Però abbiamo già accostato la sconfitta, stiamo pensando a Perugia”.

Piacenza ha mancato la qualificazione alle FinalFour di Coppa Italia, però ha avuto 10 giorni per concentrarsi sul lavoro in palestra. “Era importante riposare e abbiamo avuto qualche giorno libero per ricaricare le batterie. La nostra voglia era quella di essere a Bologna per giocarci la coppa, ma non è andata così e non ci dobbiamo abbattere. Ci saranno altre occasioni per fare bene. Finalmente abbiamo avuto una settimana piena per allenarci e migliorare il nostro livello di gioco”.

Domenica al PalaBanca arriva Perugia: un vero e proprio big match contro la squadra che ha vinto il Mondiale per Club, la Coppa Italia e la Supercoppa. “Dovremo partire forte con la battuta, perché anche loro con la battuta fanno delle buonissime cose. Ci sarà da migliorare certi aspetti che nelle ultime due partite non ci sono usciti bene. E poi sarà un big match, ci sarà il palazzetto pieno, giochiamo in casa, quindi l’apporto dei tifosi sarà importante. Mi aspetto un match tosto ed equilibrato”.

PODCAST – Primo Tempo

