Pianura Padana avvolta dallo smog, Corazzon (3B Meteo): “Previsti ancora diversi giorni con l’alta pressione giunta dal Nordafrica” – AUDIO

Pianura Padana avvolta dallo smog, Corazzon (3B Meteo): “La situazione non si sblocca, resta l’alta pressione”. I giorni della merla, anche nel piacentino, sono contraddistinti dalla presenza dell’anticiclone africano che porta temperature piuttosto basse nella notte e sopra la media del periodo nel corso della giornata. Ricordiamo che la leggenda della merla, dice che, se in questi giorni le temperature sono particolarmente rigide, avremo una bella primavera, se invece sono miti, la stagione della fioritura tarderà ad arrivare.

Le carte meteo non indicano precipitazioni in arrivo – commenta Paolo Corazzon – che è un elemento che aiuta a pulire l’aria. Inoltre non c’è una ventilazione importante, altro fattore necessario in questo caso. Quindi il livello della qualità dell’aria resterà critico anche nei prossimi giorni. C’è un lievissimo miglioramento previsto nelle prossime ore, ma non abbastanza per migliorare la situazione, perché servirebbe di una rimozione totale della massa d’aria, di un ricambio più deciso.

Un’altra pressione resistente

Sì, e anche anomala. In particolare perché arriva dal Nord Africa e si allunga fino a mezza Europa, passando per il Mediterraneo e l’Italia. E’ un periodo molto prolungato, penso che ancora per 7/8 giorni non vedremo una goccia di pioggia o un fiocco di neve.