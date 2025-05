Piazza Cittadella, Soresi (FdI): “Cantiere fermo e mezzi di lavoro rimossi, cosa sta succedendo?”

“È ormai un mese che il cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato in Piazza Cittadella è completamente fermo. Da almeno una settimana, inoltre, tutti i mezzi di lavoro sono stati rimossi dall’area. La cittadinanza, giustamente, si chiede cosa stia succedendo e perché i lavori siano nuovamente fermi”, così Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale.

“Nel Consiglio della settimana scorsa – afferma Soresi – ho posto la questione non ricevendo alcuna risposta né dal Sindaco, né da nessun altro componente della Giunta.

Un silenzio assordante, considerando che si tratta di un’opera pubblica impattante (sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista urbanistico e viabilistico) e delicata per i risvolti penali ed amministrativi che ormai tutti conosciamo. Eppure, da un accesso agli atti che ho presentato qualche giorno fa, è emerso come, da un lato, il Comune non abbia ritenuto di chiedere formalmente notizie al concessionario e, dall’altro, Piacenza parcheggi non abbia ritenuto (come purtroppo spesso avviene) di notiziare l’Ente pubblico in merito ai motivi dello stop dei lavori: non vi è, infatti, alcuna comunicazione tra il Comune e Piacenza parcheggi dal mese di febbraio ad oggi.

Circostanza, questa, che non solo delude ma lascia quantomeno perplessi”.

“I cittadini, così come i residenti ed i commercianti della zona – conclude la capogruppo – hanno diritto di sapere cosa sta succedendo.

Serve chiarezza, serve trasparenza: il Comune deve spiegare i motivi dell’interruzione dei lavori, se il cronoprogramma è stato aggiornato, quali esiti abbia avuto la prima riunione del tavolo tecnico.

Tutte domande rimaste, ad oggi, senza risposta. Alla faccia della trasparenza”.