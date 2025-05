Rugby – Omnia, i risultati del weekend: l’U14 trionfa al 6° Torneo “Città di Carpi”

Si è conclusa con una bella vittoria l’ultima giornata del Campionato Regionale per OMNIA U18, che sul campo Losi di Gossolengo ha dato vita a una partita divertente e combattuta, confermando la propria crescita e determinazione.

I ragazzi di coach Ravilli sono scesi in campo con il giusto atteggiamento, colpendo subito al primo minuto con una meta fulminea. Nemmeno il tempo di rifiatare e la seconda marcatura era già arrivata, mettendo la partita in discesa. Un avvio dirompente che sembrava preludere a una gara tutta in controllo.

A metà del primo tempo, però, un calo di concentrazione – forse dettato proprio dall’illusione del vantaggio iniziale – ha permesso al Pieve di rientrare in partita. La formazione avversaria ha preso fiducia e ha macinato gioco riuscendo a trovare la meta che ha rimesso tutto in discussione. La reazione di OMNIA però non si è fatta attendere. I ragazzi hanno saputo ritrovare ritmo, organizzazione e spirito di squadra, riprendendo il possesso palla e dominando nuovamente il gioco. Le ulteriori mete arrivate nella seconda parte dell’incontro – alcune di pregevole fattura – hanno suggellato una prestazione complessivamente positiva.

Con questa vittoria, OMNIA U18 chiude al meglio la fase regolare del campionato, caricandosi di entusiasmo in vista dell’appuntamento più atteso: le “Final-four del 25 maggio, quando affronterà le squadre che si classificheranno in prima posizione nei campionati regionali di Marche-Umbria. Durante la giornata si svolgeranno le partite di semifinali e finali con scontri diretti e tempi ridotti, in ottemperanza ai regolamenti federali.

La squadra vincitrice si aggiudicherà il Trofeo Mario Spotti.

Omnia Rugby – Rugby Pieve 57-15

OMNIA RUGBY: Mareggi, Baldi, Roda, Molinari (cap), Pop Vasilev, Ravilli F., Ravilli D., Esposito, Gatti, Gabrieli, Antozzi (vcap), Verbeni, Zibra, Papa, Turion E. Entrati: Sesenna, Benedetti, Belleri, El Houdali, Turion M., Samson, Paolini. Allenatore: Ravilli

Marcatori Omnia: 4 mt Mareggi, 1 mt Turion, Roda, Zibra, Samson, Ravilli F., 6 tr Ravilli F.

U14

Domenica memorabile per Omnia Rugby Under 14, che si aggiudica con merito il 6° Torneo “Città di Carpi”, superando difficoltà, fatica e avversari di livello con cuore e determinazione. Nonostante le numerose assenze e la rosa ridotta all’osso, i giovani atleti guidati da coach Dameli hanno messo in campo una prestazione straordinaria, chiudendo il torneo con cinque vittorie su cinque, 21 mete realizzate e solo due subite.

Il percorso dei ragazzi di Omnia è stato un crescendo di convinzione e qualità: dalla netta vittoria all’esordio contro Pesaro (30-0), passando per i successi con Carpi (25-0) e Benevento (25-10), fino alla semifinale contro Rho (14-0), sempre giocata con intensità nonostante la stanchezza accumulata. La ciliegina sulla torta è arrivata in finale contro i Lyons, protagonisti di un vero e proprio derby ad alta tensione. Omnia ha però saputo imporsi con autorevolezza ed ha dominato sia nel possesso di palla che in avanzamento lasciando decisamente poco margine agli avversari: 19-0 il risultato finale, frutto di un gioco collettivo efficace e di una tenuta mentale fuori dal comune.

A coronare una giornata perfetta è arrivato anche il premio individuale: Jacopo Pattori, capitano di Omnia U14, è stato infatti premiato come miglior giocatore del torneo.

Tabellino e risultati

➢ Pesaro – Omnia 0-30

➢ Omnia – Carpi 25-0

➢ Omnia – Benevento 25-10

➢ Semifinale: Omnia – Rho 14-0

➢ Finale: Omnia – Lyons 19-0

Una vittoria che va ben oltre il risultato sportivo: è la dimostrazione di quanto sacrificio, spirito di squadra e passione possano fare la differenza. Complimenti ai ragazzi ed allo staff, e forza Omnia!

OMNIA RUGBY: Pattori (cap), Bozzarelli, Pastorini (vcap), Aspesi, Maccagni, Reggi, Ravilli, Perazzoli, Guglielmetti, Bentivoglio, Repetti, Raggi, Franchi. Entrati: Valenti, Bonfanti, Galbiati. Allenatore: Dameli