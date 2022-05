“Pierino e il lupo”, il 4 maggio al Municipale il progetto didattico per la Stagione Young della Fondazione Teatri di Piacenza

Nuovo progetto didattico per la Stagione Young della Fondazione Teatri di Piacenza: “Pierino e il lupo” debutta mercoledì 4 maggio alle ore 10 al Teatro Municipale per il pubblico delle scuole. A dirigere l’Orchestra del Conservatorio Nicolini di Piacenza sarà Gian Francesco Amoroso, con la voce narrante e messa in scena di Mino Manni.

“Pierino e il lupo”, composizione del 1936 di Sergej Prokof’ev, è una delle più celebri fiabe musicali non solo per la freschezza e orecchiabilità dei temi, ma anche per gli intenti didattici sottesi nella narrazione. Nello specifico l’obiettivo di Prokof’ev era quello di avvicinare i giovani al mondo della musica classica, insegnando loro – tramite una narrazione semplice ed efficace – le caratteristiche timbriche degli strumenti che compongono l’orchestra. Proprio con queste finalità, il percorso formativo di “Pierino e il lupo” è iniziato nelle scorse settimane direttamente in classe, con una serie di incontri a cura di Gian Francesco Amoroso e Mino Manni, incentrati sugli aspetti musicali e della recitazione, per rendere consapevoli gli alunni del potere descrittivo della musica, del movimento insito in essa, dello scopo didattico concepito da Prokof’ev nonché introdurli nel mondo della lettura recitata e del teatro musicale. Gli alunni hanno imparato a riconoscere i timbri e le caratteristiche di ogni strumento musicale, oltre a lezioni di lettura interpretata, movimento e mimo sulla base dei personaggi della fiaba.

Il progetto ha coinvolto oltre 650 bambini delle scuole primarie di Piacenza e provincia: dalla Pezzani alla Mazzini, dalla Giordani alla Vittorino da Feltre e alla Due Giugno, le scuole primarie di Mucinasso e di San Nicolò – plessi di Gragnano, Calendasco, Rottofreno – oltre alla primaria di Casalpusterlengo, per un totale di oltre 30 classi, che mercoledì mattina assisteranno allo spettacolo in programma al Municipale.

Gli alunni delle scuole aderenti al progetto hanno anche realizzato disegni e cartelloni dedicati a “Pierino e il lupo”, che diverranno parte integrante dello spettacolo. Verranno infatti proiettati su schermo, accompagnando la narrazione e la musica, e saranno esposti in una mostra allestita nel foyer del Teatro Municipale.