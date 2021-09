Pioggia di piazzamenti per il VO2 Team Pink nel sabato ad Alba

Sabato ricco di piazzamenti in Piemonte per il VO2 Team Pink e per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, impegnate a braccetto ad Alba, in provincia di Cuneo.

Partendo dall’alto, la gara per Donne Open (primo atto della Due giorni in Rosa nelle Terre della Granda) ha visto la “panterina” milanese Aurora Mantovani (quinta nei giorni scorsi ai tricolori Elite su pista a Dalmine nello Scratch) chiudere settima tra le Elite, mentre la compagna di squadra bresciana Silvia Bortolotti ha conquistato il sesto posto tra le Juniores.

Scendendo di un gradino, nella gara per Allieve quinta posizione per la torinese Vittoria Grassi, che soltanto qualche giorno prima aveva dominato la gara tipo-pista di Rosta. Infine, nelle Esordienti doppia top ten nei primi anni per le pavesi Michela e Paola Zucca, rispettivamente settima e decima.

Ordine d’arrivo Donne Open Alba

1° Martina Fidanza (Isolmant Premac Vittoria) 92 chilometri 300 metri in 2 ore 26 minuti 50 secondi, media 37,716 chilometri orari

2° Sara Fiorin (Gauss)

3° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team)

4° Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria)

5° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

6° Sofia Collinelli (Aromitalia Basso Bikes Vaiano)

7° Francesca Pisciali (Isolmant Premac Vittoria)

8° Alice Papo (Conscio Pedale del Sile)

9° Lara Crestanello (BePink)

10° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service)

Classifica Donne Elite

1° Martina Fidanza (Isolmant Premac Vittoria)

2° Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria)

3° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

4° Sofia Collinelli (Aromitalia Basso Bikes Vaiano)

5° Francesca Pisciali (Isolmant Premac Vittoria)

6° Lara Crestanello (BePink)

7° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink)

8° Beatrice Pozzobon (Mendelspeck)

9° Carlotta Borello (Servetto Makhymo Beltrami Tsa)

10° Francesca Balducci (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

Classifica Donne Juniores

1° Sara Fiorin (Gauss)

2° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team)

3° Alice Papo (Conscio Pedale del Sile)

4° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service)

5° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile)

6° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink)

7° Matilde Ceriello (Racconigi Cycling Team)

8° Chiara Reghini (Team Wilier Chiara Pierobon)

9° Elisa Valtulini (Scv Bike Cadorago)

10° Serena Semoli (Team Wilier Chiara Pierobon)

Ordine d’arrivo Donne Allieve Alba

1° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service) 52 chilometri in 1 ora 32 minuti 20 secondi, media 33,791 chilometri orari

2° Federica Venturelli (Cicli Fiorin)

3° Anita Baima (Cicli Fiorin)

4° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service)

5° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

6° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera)

7° Giorgia Porro (Cicli Fiorin)

8° Giorgia Bertoni (Valcar-Travel & Service)

9° Irene Cagnazzo (Alba Bra Langhe Roero)

10° Beatrice Roda (Scv Bike Cadorago)

Ordine d’arrivo Donne Esordienti Alba

1° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service) 40 chilometri in 1 ora 13 minuti 34 secondi, media 32,623 chilometri orari

2° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

3° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin)

4° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service)

5° Romina Di Sciuva (Cicli Fiorin)

6° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service)

7° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore)

8° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin) a 1 minuto 48 secondi

9° Irene Vottero (Nonese Fobike)

10° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti)

Classifica Donne Esordienti secondo anno

1° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service)

2° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin)

3° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service)

4° Romina Di Sciuva (Cicli Fiorin)

5° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service)

6° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore)

7° Irene Vottero (Nonese Fobike)

8° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti)

9° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto)

10° Ellis Lazzarin (GB Junior Team)

Classifica Donne Esordienti primo anno

1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

2° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

3° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore)

4° Giulia Beretta (Cesano Maderno)

5° Ilaria Gritti (Valcar-Travel & Service)

6° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno)

7° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Sarah Bosco (Alba Bra Langhe Roero)

9° Maya Tagliente (Cadeo Carpaneto)

10° Paola Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).