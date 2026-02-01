Rugby – I Lyons provano a resistere al Rovigo, ma i campioni d’Italia passano al Beltrametti 12-35

Troppo Rovigo per I Lyons: i Campioni di casa sudano le proverbiali sette camicie per piegare la resistenza bianconera, encomiabile fino al 70’. Nel finale gli ospiti scappano via con due mete che regalano anche il punto di bonus ai Bersaglieri. Per i Leoni una prova di gran cuore premiata dalle due bellissime segnature di Pasini e Camero.
I Leoni hanno messo in campo un’altra prova di orgoglio, non premiata nel punteggio per il troppo divario tecnico tra le squadre. Per i ragazzi di Paoletti la prossima sfida prevede la trasferta a Roma contro le Fiamme Oro domenica 15 Febbraio.
Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ Rugby Rovigo 12-35
Marcatori: p.t. 1’ m Diederich tr Thomson (0-7), 14’ m Giulian tr Thomson (0-14), 23’ m Moscardi tr Thomson (0-21), 27’ m Pasini tr Camero (7-21), 37’ m Camero (12-21) s.t. 72’ m Frangini tr Thomson (12-28), 80’ m Bruno tr Thomson (12-35)
Sitav Rugby Lyons: Matenga (67’ Subacchi); Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini; Camero (60’ Russo), Via A (60’ Colombo); Moretto (cap), Perazzoli (55’ Cisse), Baas (41’ Bance); Bottacci, Cutler; Moretti (60’ Horgan), Maggiore (46’ Bolzoni), Libero (44’ Acosta). All: Paoletti
Femi-CZ Rugby Rovigo: Sante; Belloni (60’ Bruno), Diederich (cap), Moscardi (54’ Fisher), Elettri; Thomson, Oliver (74’ Visentin); Cosi, Fourcade, Meggiato (46’ Nalin); Ciampolini (73’ Cadorini), Steolo; Pomaro (33’ Swanepoel), Giulian (56’ Frangini), Della Sala (56’ Sanavia). All. Giazzon
Calciatori: Camero 1/2 (Sitav Rugby Lyons), Thomson 5/5 (Femi-CZ Rugby Rovigo)
Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Femi-CZ Rugby Rovigo 5
Simecom Player of the Match: Paolo Steolo (Femi-CZ Rugby Rovigo)