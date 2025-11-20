Sketch teatrali in dialetto per informare e sensibilizzare sulle truffe, il 27 novembre al President

Si è tenuta stamane la conferenza stampa di presentazione dell’evento teatrale di sensibilizzazione contro le truffe in calendario giovedì 27 novembre alle ore 15 presso il Teatro President di via Manfredi 30, a ingresso libero.

All’incontro erano presenti l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi, il comandante della Polizia Locale Mirko Mussi, la vice presidente di Csv Emilia Laura Bocciarelli il razdur della Famiglia Piasinteina Danilo Anelli.

L’incontro

L’incontro del 27 novembre, organizzato nell’ambito del progetto di prevenzione e contrasto alle truffe nei confronti delle persone anziane che la Polizia Locale di Piacenza sta portando avanti con uno specifico finanziamento del Ministero dell’Interno è stato organizzato in collaborazione con l’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. Grazie agli attori della Famiglia Piasinteina verranno messe in scena alcune situazioni tipiche dove i truffatori cercano vittime (al supermercato, al momento del ritiro della pensione, davanti alla porta di casa, sui social o quando si cerca lavoro).

Per garantire la maggior comprensione possibile verrà utilizzata la lingua italiana, colorita da alcune espressioni dialettali, comprensibili anche dai non piacentini “dal sass”.

Il contributo della polizia locale

Dopo ciascuna rappresentazione, due agenti della Polizia locale spiegheranno ciò che è stato appena illustrato, aiutando i presenti a comprendere meglio quanto è accaduto, per mettere in evidenza le debolezze di cui purtroppo i truffatori si approfittano.

Parallelamente verrà realizzata una versione video delle scenette, che verrà diffusa sia prima delle proiezioni dell’iniziativa comunale del Cinema d’argento, sia sui social e in occasione di eventi futuri.

Per prenotare il proprio posto a sedere presso il Teatro President è possibile contattare l’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza, telefonando al numero 0523.492724.

Regista delle scenette è Cesare Ometti, autori dei testi Fabrizio Solenghi e Anna Botti. Numerosi gli attori della Famiglia Piasinteina: Fabrizio Solenghi, Monica Dallacasagrande, Bruno Tramelli, Gian Paolo Foanna, Desiree Bongiorni, Paola Nicelli, Mirella Giormetti e Alessandro Fiocchi.

