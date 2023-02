Placentia Half Marathon – Seconda appuntamento presso Decathlon in vista della 26a edizione

Secondo appuntamento presso Decathlon Piacenza in vista della 26^ Placentia Half Marathon del prossimo 7 maggio. Iscrizioni, tesseramenti, percorso e servizi, sono queste le domande più frequenti rivolte agli organizzatori. Il programma definitivo della manifestazione è ormai praticamente delineato. In continuo contatto con il Comune, con le Istituzioni e le tante Associazioni del territorio, il Comitato Organizzzatore ha già fissato la data della “Presentazione Ufficiale” che avverrà giovedì 27 aprile 2023 alle ore 16.00 presso il PalaBancaEventi di via Giuseppe Mazzini 14 a Piacenza.

La Medaglia Ufficiale 2023, sarà dedicata a Giuseppe Verdi, in occasione delle manifestazioni per il 210° anno dalla nascita. Diametro di 8 cm, nastro personalizzato e produzione tutta italiana tramite il Centro Premiazioni di Piacenza.

In questi giorni lo scultore sta realizzando il conio al cui interno verrà riprodotta l’immagine del Maestro, grazie una fotografia datata 1898 scattata dal fotografo Achille Ferrario e donata al Conservatorio Nicolini di Piacenza dalla famiglia del Maestro Angelo Tarocchi, già docente di musica Jazz del Conservatorio. La fotografia che verrà riprodotta nella medaglia, ha una dedica del Maestro indirizzata a Luigi Carrara, cognato di Maria Verdi, figlia adottiva di Giuseppe Verdi. Sempre nel conio della medaglia, verrà riprodotta la Villa S.Agata di Villanova, residenza di Giuseppe Verdi, recentemente passata all’attenzione di tutti i media per la prossima destinazione e proprietà. La medaglia verrà presentata ufficialmente il 27 aprile e sarà consegnata ad ogni atleta che terminerà la gara.

La maglietta ufficiale

La maglietta ufficiale della 26^ Placentia Half Marathon, sarà di colore bianco in materiale tecnico, e verrà realizzata dallo sponsor tecnico Decathlon. Il logo 2023 avrà integrati due simboli della città. La “merlatura” di Palazzo GOTICO e la LUPA

Palazzo Gotico, con la sua merlatura ghibellina, è uno dei simboli più conosciuti e rappresentativi di Piacenza. Gli atleti passeranno di fianco al “Gotico” dopo circa 4,5 km e poi lo ritroveranno all’arrivo, dove farà da sfondo al compimento della loro impresa.

Il monumento di Piazzale Roma, porta di accesso della città, compirà quest’anno 85 anni dalla sua realizzazione. Anche a Piazzale Roma, gli atleti saranno impegnati in un doppio passaggio, sia nella prima parte dopo pochi chilometri, sia negli ultimi dei 21 previsti.

Nei prossimi giorni, verrà presentato e pubblicato il nuovissimo pacchetto di accoglienza turistica legato alla Placentia Half Marathon e realizzato in collaborazione a Welcome Piacenza.