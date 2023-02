Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest non lascia scampo nemmeno al CVR: sedicesimo successo biancoblu

Non si ferma nemmeno con il Centro Volley Reggiano la corsa del Fumara Everest: le biancoblu chiudono la gara con le reggiane in tre set allungando a otto lunghezze il distacco dalla più immediata inseguitrice, Volley Stadium Mirandola.

Coach Mazzola apre la gara con Gemma e Hodzic in diagonale, Cornelli e Scarabelli bande, Guaschino e Nedeljkovic al centro con Fizzotti libero.

Le biancoblu conquistano da subito un buon margine, le reggiane chiamano il primo time out dell’incontro sul punteggio di 8-3. Guaschino e Cornelli premono con continuità sulla difesa avversaria (13-6), Nedeljkovic trova la fast del 18-11. Il MioVolley trova l’ultimo allungo con Scarabelli (23-15) e chiude 25-16.

In avvio di secondo set il Centro Volley infila un buon break (0-4) spezzato dal primo tempo di Guaschino, coach Mazzola si gioca la carta Ducoli mentre è Gemma ad agganciare le avversarie sul sei pari. Scarabelli e Hodzic mettono la freccia (10-8), Ducoli alza il muro del 15-11: il Fumara Volley allunga definitivamente il passo e vola sul 25-14.

Piuttosto equilibrate le prime fasi del terzo parziale, poi sono le ospiti trovano tre punti di vantaggio (8-11) e ad allungare con un ace (8-13): il Fumara Everest ritrova compattezza e risponde con un contro-break (12-13), Cornelli pareggia i conti dai nove metri (16-16). Si gioca punto a punto con Scarabelli protagonista negli ultimi scambi: il 25-19 vale la sedicesima vittoria.

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY-FOS WIMORE 3-0

(25-16; 25-14; 25-19)

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Gemma 4, Bianchini, Hodzic 10, Scarabelli 12, Cornelli 7, Ducoli 5, Guaschino 9, Nedeljkovic 8, Molinari, Fizzotti (L). NE: Galibardi, Viola, Passerini (L). All. Mazzola-Falco

FOS WIMORE CENTRO VOLLEY REGGIANO: Faieta 2, Barbero 5, Bestetti 3, Bigi 6, Canale, Agostini, Farioli, Macchetta 9, Caramaschi 4, Lombardini, Cioni (L). NE: Cattini, Corradi, Magnani, Zanoni, Zanin (L). All. Melioli-Bazzoli

Serie C – Altra vittoria al tiebreak per il Busa Trasporti: Fiorano espugnata 3-2

Ennesimo tiebreak stagionale per il Busa Trasporti che, in svantaggio di due set sul campo di Fiorano, riesce a riprendere in mano la partita con una grande reazione e chiudere vincendo il set breve.

Coach Cinelli deve fare i conti con diverse assenze e schiera la diagonale con Caviati e Moretti in diagonale, Antola e Cordani bande, Bertolamei e Bossalini al centro con Zucchi nell’inedita veste di libero.

Partenza contratta delle biancoverdi che faticano a rispondere agli attacchi avversari: Fiorano limita gli errori chiudendo 25-17, nonostante qualche variazione nel sestetto iniziale. Anche il secondo parziale segue un copione non troppo dissimile:

Nel terzo set il MioVolley si rivoluziona, rivoluzione che spacca la partita: rientra in campo Cordani, Franchini in coppia con Bossalini al centro mentre Boiardi entra come libero per la fase di difesa. Sul nove pari è Franchini a trovare un filotto di undici battute consecutive (6 ace) che lascia di stucco le padrone di casa che alzano bandiera bianca sul 10-25.

Decisamente più combattuto il quarto set che si gioca punto a punto. Il ventitré pari di Cordani ed un successivo rosso sventolato all’allenatore di casa regalano la palla set ad Antola che chiude con un ace.

Il tiebreak è altrettanto equilibrato nelle prime fasi, si va al cambio campo sullo score di 6-8. Chiude definitivamente la gara un primo tempo di Bossalini per il 10-15.

LIBERTAS FIORANO-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 2-3

(25-17; 25-22; 10-25; 23-25; 10-25)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Caviati, Moretti 7, Boselli, Antola 25, Cordani 16, Ferri 4, Bertolamei 1, Bossalini 14, Franchini 8, Zucchi (L), Boiardi (L). NE: Sacchi. All. Cinelli-Parenti